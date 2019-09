infoday bando #conciliamo | welfare familiare aziendale

INCONTRO INFORMATIVO GRATUITO RIVOLTO AI REFERENTI DELLE PMI DEL TERRITORIO PER ILLUSTRARE LE CARATTERISTICHE DEL BANDO #CONCILIAMO.



Il Dipartimento per le politiche della Famiglia ha recentemente pubblicato il bando “#Conciliamo”, destinando 74 milioni di euro a progetti di conciliazione famiglia-lavoro che promuovano un welfare su misura per le famiglie e migliorino la qualità della vita di mamme e papà lavoratori.



In collaborazione con i consulenti di On/Off Punto Europa e con il patrocinio di Camera di Commercio di Parma, Officine On/Off organizza un incontro informativo gratuito rivolto ai referenti delle PMI del territorio per illustrare caratteristiche, obiettivi e modalità di partecipazione al bando.



PROGRAMMA

9.00 ⸧ Accoglienza e registrazione



9.15 ⸧ Presentazione Officine On/Off e On/Off Punto Europa



9.30 ⸧ Illustrazione del Bando #Conciliamo a cura di On/Off Punto Europa



10.15 ⸧ Q&A



10.30 ⸧ Coffee Break e visita agli spazi di Officine On/Off e FabLab Parma



QUANDO & DOVE

Martedì 24 settembre

Dalle 9.00 alle 11.00

Spazio P. al 1° piano

c/o Officine On/Off

Strada Naviglio Alto 4/1 Parma



COME PARTECIPARE

La partecipazione all’incontro è gratuita previa registrazione online su Eventbrite.



INFO & CONTATTI

corsi@officineonoff.com

0521.270841



IL BANDO #CONCILIAMO

Il bando ha come obiettivi specifici:

⸧ il rilancio demografico

⸧ incremento dell’occupazione femminile

⸧ riequilibrio dei carichi di lavoro fra uomini e donne

⸧ sostegno alle famiglie con disabilità

⸧ tutela della salute

⸧ contrasto all’abbandono degli anziani



POSSONO PARTECIPARE

Imprese, società cooperative e soggetti collettivi con almeno 50 lavoratori a tempo indeterminato, e potranno essere finanziate, se meritevoli, anche azioni in corso.



SCADENZA

Le proposte progettuali devono pervenire entro le ore 12:00 del 15 ottobre 2019.



BANDO E MODULISTICA

http://bit.ly/2kmfqmB