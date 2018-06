ioteams | workshop sull'internet of things

A Parma un workshop sull’Internet of Things



IoT, Internet of Things, Internet degli oggetti, Internet delle cose: se ne parla tanto, sempre di più, ma qual è il vero significato di questo fenomeno? Come si fa ad applicare con mano i concetti dell’informatica ai dispositivi, anche quelli di casa nostra, che utilizziamo quotidianamente?

Con l’intento di dare risposte concrete e tangibili a queste curiosità, al FabLab Parma - il laboratorio aperto di fabbricazione digitale nato all’interno di Officine On/Off – questo sabato 9 giugno si terrà “IoTeams”, un workshop teorico-pratico sull’argomento che vedrà l’intervento di speaker di riferimento nel settore provenienti da tutta Italia (Marco Dal Pino, Marco Minerva e Mirco Ferrari).

Organizzato da Engage It Services, Associazione On/Off e MF Labs in partnership tecnica con Assitek SRL, IoTeams vuole rappresentare l'appuntamento "pilota" di un percorso di trasformazione dalla figura del semplice appassionato a quella di “IoT maker".

Una giornata, separata in due sessioni teorico-pratiche (una dedicata al mondo Windows e l'altra al mondo Linux), per gettare le basi della prima community a Parma interessata al tema.

La partecipazione prevede un’iscrizione di 30,00€ + IVA da versare online a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ioteams-workshop-introduttivo-sul-mondo-dell-internet-of-things-45130617893



Programma della giornata

9:30 - 10.00: Registrazione

10:00 - 10.30: Introduzione/keynote

10:30 - 10.45: Coffee break

10:45 - 13:00: Workshop Linux e Windows

13:00 - 14:00: Lunch break

14:00 - 16.00: Workshop Linux e Windows

16:00 - 16:15: Coffee Break

16:00 - 18:00: Workshop Linux e Windows



Workshop Windows

Speaker: Marco Dal Pino e Marco Minerva

Argomenti trattati:

► L'Internet of Things secondo Microsoft

► L'ecosistema Microsoft e la Universal Windows Platform

► L'Internet of Things e Cloud

► Demo e applicazioni reali



Workshop Linux

Speaker: Mirco Ferrari

Argomenti trattati:

► Introduzione al mondo dell'Internet of Things

► Protocolli di comunicazione Internet of Things con particolare focus su MQTT

► Panoramica di sistemi gratuiti per allestire prototipi IoT in cloud

► Demo con NodeMCU (con l'IDE di Arduino) ed alcuni sensori monitorabili da remoto



QUANDO E DOVE

Sabato 9 giugno 2018 dalle 9.30 alle 18.00

FabLab Parma, c/o Officine On/Off, Strada Naviglio Alto 4/1 Parma

Parcheggio gratuito



COME ARRIVARE

Autobus n.8 fermata Via Venezia / Via Cuneo

Uscita tangenziale nord n°3 (Via Venezia)



COSTI

30,00€ + IVA (22%) / partecipante (coffee break e pranzo a buffet inclusi)

In fase di iscrizione è obbligatorio selezionare il workshop a cui si parteciperà (max 20 partecipanti / workshop).



ORGANIZZATORI

Engage It Services

Software house nata a Fidenza (PR) con l’intento di portare conoscenza nel campo della Information Technology alle aziende, al fine di soddisfare le esigenze del loro business con soluzioni sempre all’avanguardia, occupandosi di sviluppo, progettazione, assistenza e supporto di un alto traffico di dati ad altissime prestazioni.

www.engageitservices.it



A.P.S. On/Off

Costituitasi nel 2013 per gestire i servizi di Officine On/Off (progetto promosso dal Comune di Parma e ideato da Gruppo Scuola Coop. Soc.), si è specializzata nella progettazione e gestione di spazi e servizi collaborativi (coworking e FabLab Parma), percorsi formativi e in generale attività a sostegno dell’autoimprenditorialità e della progettazione d’impresa.

www.officineonoff.com

www.fablabparma.org



MF Labs

Nata nel 2007 da un'idea di Mirco Ferrari e da una lunga passione verso tutto quanto é Innovazione. In un contesto sociale ed economico dove la tecnologia é percepita come un costo piuttosto che come un investimento e una risorsa, si propone come Partner Tecnologico in grado di creare e progettare soluzioni di elevata qualità, capaci di adattarsi rapidamente all'evoluzione del mercato e alle esigenze dell'azienda.

www.mflabs.it



MAIN SPONSOR TECNICO

Assitek Srl offre servizi, materiali e sistemi informatici a professionisti ed imprese. Fondata a Parma nel 2000, l’azienda è strutturata in Divisioni, ognuna con competenze gestionali e tecniche specifiche, in grado di offrire servizi informatici a 360°.