☘ Irlanda in Festa & Finger Food Festival - PARMA ☘

🌎 Parco Cittadella - 4ª edizione 🌎

📆14-15-16-17 MARZO 📆

🆓INGRESSO LIBERO 🆓

☘ Dopo il successo delle scorse edizioni, Irlanda in Festa ritorna nuovamente a Parma!

E anche questa volta sarà accompagnata dal Finger Food Festival la più importante manifestazione di eccellenze gastronomiche della penisola! Due appuntamenti imperdibili che si fondono ancora una volta in un unico grande evento!

☘ Dal 14 al 17 marzo, nella meravigliosa cornice del Parco Cittadella, vi aspettano musica e cultura irlandese e tantissime proposte gastronomiche! Irlanda in Festa propone un calendario ricco di nuovi appuntamenti e antiche tradizioni!

A condire il tutto cucina irlandese e le eccellenze della tradizione del cibo di strada italiano. Ovviamente non mancherà la regina delle birre irlandesi, la Guinness!

L'INGRESSO A IRLANDA INFESTA E' SEMPRE LIBERO E GRATUITO!!!

Orari della manifestazione:

Giovedì 14 Marzo: dalle 18.00 alle 01:00

Venerdì 15 Marzo: dalle 18:00 alle 01:00

Sabato 16 Marzo: dalle 12:00 alle 01:00

Domenica 17 Marzo: dalle 12:00 alle 24:00

PROGRAMMA SPETTACOLI:

Giovedì 14/03

h.20.30 The Jesse Janes Music (Irlanda)

h.22.00 Modena City Ramblers(Italia)

Venerdì 15/03

h.20.00 The Banjacks (Irlanda)

h.22.00 The Vad Vuc (Svizzera)

Sabato 16/03

h.20.00 Blaisin (Irlanda)

h.22.00 Folkabbestia (Italia)

Domenica 17/03

h.17.30 Over The Bar (Irlanda)

h.19.30 Jason Ó Ruairc O'Rourke (Irlanda)

h.21.00 Drunken Lullabíes (folk & trad with a twist) (Irlanda)

http://www.irlanda-in-festa.it/venues/parma/

