JAZZU la rassegna Jazz dello Zu Zerbini presenta: Daniele Di Bonaventura & Giovanni Ceccarelli

Siamo lieti di invitarvi al nuovo appuntamento con la rassegna JAZZU



MERCOLEDÌ 7 MARZO 2018 ospiteremo un duo di artisti conosciuti singolarmente ma che creeranno insieme uno splendido dialogo a "due note".

DANIELE DI BONAVENTURA (bandoneon) &

GIOVANNI CECCARELLI (piano) presentano

MARE CALMO

in collaborazione con Sonoris Causa



Breve descrizione del concerto:

Daniele di Bonaventura e Giovanni Ceccarelli suonano insieme per la prima volta in occasione di questo progetto comune. Il loro è un incontro suggerito dal desiderio reciproco di dare voce a questo inedito duo: Bandoneón e Pianoforte. Entrambi pianisti di formazione, i due musicisti sono uniti da più di un’affinità a livello artistico: prolifici compositori, amano particolarmente gli organici strumentali ridotti, che permettono di esprimere le più sottili nuance e di utilizzare sapientemente lo spazio ed il silenzio a fine espressivo. Il dialogo tra i due strumenti è intessuto giocando sulle loro rispettive e molteplici possibilità espressive – il canto, la percussione, il contrappunto, la coralità, il suono puro: il Bandoneón ed il Pianoforte si fondono e si giustappongono, interagendo lungo un filo sottile, in equilibrio tra scrittura ed improvvisazione. Il duo che riunisce questi artisti dalla particolare vena poetica ha già prodotto un disco (Mare Calmo, 2015).

L’organico ridotto e le spiccate personalità coinvolte danno origine a una musica ricca di sottili sfumature, di dialoghi giocosi, di silenzi carichi di significato, di esplorazioni delle più varie possibilità espressive degli strumenti.



♪ Inizio concerto ore 21.30

a seguire JAM SESSION ♪



♨ Apertura cucina ore 20 possibilità di cenare con il nuovo menù proposto dall'Osteria Salamini.



✍ Per prenotazioni scrivete un messaggio privato alla pagina



Dato i limitati posti a sedere, si darà precedenza alle prenotazioni con cena, i tavoli rimasti liberi senza cena, saranno assegnati ai primi ad averne fatto richiesta.



Contributo d'ingresso:

€ 5



➳ TESSERA ARCI 2017/2018 - ingresso e comunicazione riservati ai soci