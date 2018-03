Jumbo Story alla festa della spalla cruda

Arriva un weekend colmo di avvenimenti per la Festa della Spalla Cruda di Palasone Sissa. Da venerdì 23 marzo, presso la tensostruttura appositamente allestita nel Parco della Montagnola a Sissa, si inizia con una serata dedicata all’ottima cucina e alla musica disco e afro/funky 70/80 con il Jumbo Story: per chi l'ha vissuto o per chi l'ha solo sentito nominare… .

E il sabato sera si continua! Dopo la cena cucina, occasione unica per degustare piatti della tradizione, saliranno sul palco I Muppets: una delle realtà più originali ed apprezzate nel panorama attuale della Live Music. La cura riservata agli arrangiamenti, all'accurata selezione del repertorio, unita al carisma ed alle doti vocali dei due cantanti Martina e Pier sono senza dubbio i punti di forza del loro trascinante spettacolo Dance e non solo. La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo. La serata è organizzata dall'Associazione Sissa Trecasali per Passione in collaborazione col Circolo ARCI Ronco Campo Canneto. Dalle ore 19:30 servizio cucina.

Non solo live: degustazioni di Spalla Cruda e tanta buona cucina, viste guidate alla Rocca Terzi, gite in barca sul Po e tante altre cose per scoprire il territorio. Venerdì 23, sabato 24, domenica 25 marzo 2018 presso il Centro storico in località Sissa (PR). Una tre giorni dedicata al buon mangiare con la Festa della Spalla Cruda di Palasone Sissa che torna per la 4° edizione

Nel weekend il centro di Sissa festeggia il prelibato insaccato presidio Slow Food. La domenica giornata clou con Tavola Rotonda, Pranzo di Gala del Parma Quality Restaurants e Palio per la migliore Spalla Cruda.

Quello in cartellone è un weekend ricco di eventi con degustazioni, spettacoli, incontri, organizzato dal Comune di Sissa Trecasali con il patrocinio degli Antichi Produttori, i Castelli del Ducato e il Consorzio del Parmigiano Reggiano e il sostegno di molte realtà locali e associazioni del territorio.

L'inaugurazione ufficiale della Festa sarà sabato pomeriggio alle 15 davanti alla Rocca dei Terzi alla presenza delle autorità e con il Corteo storico della Famiglia Terzi di Sissa. Ma già dal venerdì sera si potrà cenare con le musiche del Jumbo Story, così come il sabato sera, quando ad accompagnare la cena saranno i Muppets Cover Band e Dj Frambo. Durante il sabato e la domenica sono inoltre in programma degustazione della Spalla Cruda, dimostrazioni da parte dei norcini, mercato, visite guidate, animazioni varie e lo Street Food Parma Quality.