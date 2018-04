Kadebostany in concerto al Labirinto della Masone

Tornano i concerti estivi al Labirinto della Masone: è il momento del quartetto svizzero Kadebostany, che salirà sul palco al Labirinto della Masone il 22 luglio, dopo il successo degli anni passati con i live di AIR, duo electro-pop francese al rientro sulle scene dopo sei anni di inattività, della band statunitense Sunn O))) e degli sperimentatori norvegesi Ulver, tra gli altri.

Attivi da dieci anni i Kadebostany sono una band indie, folk e pop svizzera, guidata da Guillaume Jéremie “de Kadebostany”. Dopo aver lavorato con diverse vocalist, con l’arrivo di Kristina nel 2016 la formazione ha spiccato il volo, tanto che nell’estate 2017 con il brano “Mind if I stay” hanno scalato tutte le classifiche in diversi Paesi europei tra cui Italia, Germania, Svizzera, Turchia, Grecia, Russia, Belgio, Olanda e Francia. Sempre nel 2017, hanno ricevuto al Wind Summer Festival il premio come band europea rivelazione dell’anno. “Save Me”, nuovo singolo della band è uscito il 14 Febbraio 2018, seguito dal nuovo album, “Monumental”, il 14 Marzo 2018 sulle piattaforme digitali e il 15 Giugno 2018 in tutti gli store.

Nella suggestiva cornice del Labirinto della Masone, prima data italiana del tour che ha preso inizio il 19 marzo 2018 e toccherà diversi paesi in tutto il mondo, i Kadebostany presenteranno quindi il loro nuovo album.

Il Labirinto della Masone, parco culturale progettato da Franco Maria Ricci nella sua tenuta di campagna a Fontanellato vuole essere un punto d’incontro cosmopolita, e insieme alle sue diverse vocazioni (parco di bambù, museo, biblioteca, sede della collezione d’arte e della casa editrice di Franco Maria Ricci) si conferma quella di luogo di eventi unici e originali, di livello internazionale, destinati ad appassionati di musica e arte, pensati con il preciso intento di sorprendere e caratterizzati da un’atmosfera fortemente evocativa.

INFORMAZIONI PRATICHE

Indirizzo: Labirinto della Masone, Strada Masone 121, Fontanellato (PR)

Apertura area concerto: 21.30

Inizio live: ore 22.00

Apertura cancelli ore 19, possibilità per i possessori del biglietto del concerto di visitare il Labirinto dalle 19 alle 21.30

Prezzo: 24,00 €+ diritti di prevendita, biglietti acquistabili online http://shop.francomariaricci. com/biglietto-kadebostany.html

www. labirintodifrancomariaricci.it

www.kadebostany.com