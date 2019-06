La Casa nel Parco in Festa: quinta edizione per la festa estiva di comunità del quartiere San Leonardo

Giunta alla sua quinta edizione, giovedì 4 luglio dalle 17.30 alle 23.30 tornerà ad animare il quartiere San Leonardo “La Casa nel Parco in Festa”, la manifestazione organizzata dai servizi del Comune di Parma e dalle realtà che dal 2013 vivono e gestiscono il Centro Polifunzionale Casa nel Parco di Strada Naviglio Alto 4/1 a Parma: Associazione On/Off, Cooperativa Sociale Gruppo Scuola, Centro Giovani La Scuola del Fare, Ibo Italia Parma e Associazione Jamais Vu.

Nata nel 2015, quasi per caso, come festa di autofinanziamento dell’Associazione On/Off – ente co-gestore delle omonime “Officine” – negli ultimi 5 anni si è ingrandita, trasformandosi in un’occasione collettiva di comunità. Novità di quest’anno per le attività rivolte ai più piccoli, la partecipazione di ParmaKids.it , il portale di riferimento cittadino per i bambini dai 2 ai 10 anni, della cooperativa Seidame TagesMutter (da 6 mesi residente presso gli spazi di coworking di Officine On/Off) e del collettivo SS9 Truck Team, con la mostra di modellismo di camion e mezzi agricoli. Per quanto riguarda le performance, saranno presenti la compagnia di danza contemporanea Artemis Danza , l’artista di strada Torototela e il progetto sportivo itinerante di educativa di strada (vincitore del bando ThinkBig) Captcha – Capoeira To Change.

Immancabile il binomio torta fritta e salumi, quest’anno preparati dall’Avis Crocetta Ospedalieri. Riconfermati l’associazione culturale fidentina Jamais Vu, con un workshop aperto a tutti sul collage, la ONG Ibo Italia Parma (anche questa con sede a Officine On/Off) con un laboratorio sull’accoglienza e la web radio RadiorEvolution con l’intrattenimento musicale. L’ingresso alla festa sarà a offerta libera con la possibilità di ricevere gadget personalizzati realizzati dal FabLab Parma, il laboratorio di fabbricazione digitale di Officine On/Off. Tutto il ricavato andrà a sostenere le attività dell’associazione On/Off a sostegno dell’autoimprenditorialità e occupabilità giovanile e i laboratori educativi del Centro Giovani La Scuola del Fare.

PROGRAMMA

KIDS & TEENS

Dalle 17.30 alle 20.00

Animazione e percorsi sensoriali per bambini 0 - 3 anni con Seidame tagesmutter coop. soc. onlus

Giochi di gruppo e da tavolo con La Scuola del Fare

Laboratorio didattico “Scopriamo il mondo” con IBO Italia Parma

Dalle 18.30 alle 19.30

“Mr Check”, laboratorio di meccanica base per controllare e riparare la tua bicicletta con Le Petit Vélo-

Educazione su 2 Ruote e Parmakids.it

ART & PERFORMANCE

Alle 17.30

Do It Yourself, Workshop di collage con Jamais Vu

Mostra di modellismo di camion e mezzi agricoli con SS9 Truck Team

Alle 20.00

Inventa storie spettacolo per bambini con Torototela

Alle 20.30

Performance di capoeira a cura di Captcha – Capoeira To Change

Alle 21.30

Omaggio a Pina – anteprima, performance con la Compagnia Artemis Danza

MUSIC

Musica per tutta la festa con la webradio universitaria RadiorEvolution

FOOD CORNER

Dalle 18.30 alle 23.00

Torta fritta e salumi di Avis Crocetta Ospedalieri

Birra a prezzi pop

LA CASA NEL PARCO IN FESTA

Giovedì 4 luglio 2019

Dalle 17.30 alle 23.30

@Casa nel Parco / Strada Naviglio Alto 4/1 / Parma