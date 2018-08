La Fiera di Ferragosto a Fontanellato dura 9 giorni

Una notte dedicata alla magia dell'operetta in un gran galà con la Compagnia Abbati, il Soprano Paola Sanguinetti ed il tenore Domingo Stasi. Fare le ore piccole con il Silent Disco Party, live set mapping, 3 dj set e 6 generi musicali complice la scenografia della Rocca. Scuola di ballo liscio, country e di gruppo in un collettivo giro di valzer per tutti in piazza Garibaldi. Jumbo Music Hall anni Settanta e Ottanta. Tango e milonga d'agosto per immergersi in notti calienti da ricordare. Il ritorno della mitica Dialettale Sissese con la regia di Mauro Adorni. L'omaggio a chi canta l'amore e alle grandi voci femminili della canzone con Silvia Olari, Elena Giardina e Aura Nebiolo accompagnate da Parma Brass. Ed il gruppo Pensieri e Parole che omaggia Lucio Battisti. E una cena in Castello ispirata agli Cinquanta.

La tradizionale Gran Fiera di Ferragosto di Fontanellato quest'anno si trasforma nella “Settimana di Ferragosto”, una lunga kermesse di 9 giorni, fino al 19 agosto, con eventi e iniziative – all'insegna della musica che aggrega, emoziona, unisce, fa ballare, fa cantare e regala gioia - per tutti i gusti e le età. Il cartellone si chiude il 19 agosto con il caratteristico mercatino dell'antiquariato con Mostra Mercato del Vinile.

E' il Sindaco Francesco Trivelloni a presentare con l'Assessore al Commercio Flaminia Tortelli il programma che si inserisce nel quadro delle celebrazioni per il 70esimo anno di acquisizione della Rocca Sanvitale da parte del Comune di Fontanellato: “Sarà una settimana di festa dedicata ai fontanellatesi e a tutto il territorio parmense che da sempre hanno a cuore questa fiera gettonatissima d'estate nella Bassa – spiegano - Sarà un carnet in grado di sorprendere e invogliare a fermarsi nel borgo i turisti che sceglieranno questo periodo per visitare il castello; e crediamo, molti eventi, possano rappresentare attrattori anche per i giovani. Pensiamo in particolare al party wireless che ha rivoluzionato il mondo delle feste all’aperto: la magia del Silent Party a Fontanellato è data dalla scenografica straordinaria della magnifica Rocca Sanvitale, illuminata per l’occasione dal mapping Vj Set Live di C999”.

Tutti gli eventi in carnet sono organizzati con il patrocinio e il contributo del Comune di Fontanellato in collaborazione con una importante rete di realtà commerciali del territorio, I Negozi di Fontanellato, Associazione Commercianti Centro, il Museo Rocca Sanvitale, L'Ufficio L'Incredibile: “E' la prova del concreto lavoro di squadra che l'amministrazione comunale è riuscita a fare creando un clima positivo di collaborazione tra numerosi soggetti con l'obiettivo unico di promuovere e valorizzare Fontanellato”.

Sabato 11 agosto, dalle ore 20, Party Silent Disco

La discoteca silenziosa è servita e vi lascerà tutti a bocca aperta! Una location magica, la scenografia della Rocca Sanvitale di Fontanellato: 3 Dj e 6 generi musicali, centinaia di cuffie a disposizione, illuminazione Live Set Mapping C999, Comunica Events & Silent System firmano la serata. Noleggio cuffie: 10 Euro

Domenica 12 agosto, ore 21.30 - Gran Galà dell'Operetta

A cura di ARTI E SUONI ASSOCIAZIONE

Cast: Compagnia Abbati; Fabrizio Macciantelli Cantante/attore; Antonella De Gasperi

Soprano/soubrette; Paola Sanguinetti Soprano; Domingo Stasi Tenore, Ensemble: Parma Brass

Ingresso Libero.

Lunedì 13 agosto, ore 21.30 - Giro di Valzer

A cura di scuola di ballo GIRO DI DANZA di Trecasali

Ballo liscio, country e balli di gruppo. I maestri Maurizio e Lorella vi aspettano in Piazza Garibaldi a Fontanellato con le loro esibizioni per una serata magica. Ingresso Libero.

Per informazioni: Lorella 349.5423273

Martedì 14 agosto, ore 22 - Jumbo Story 70/80

A cura di ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI CENTRO

Per la vigilia di Ferragosto, Via Costa diventa una vera e propria discoteca all’aperto grazie a uno degli appuntamenti estivi più divertenti di sempre. I dj del JUMBO STORY vi faranno ballare sulle note della disco music e afro/ funk anni ‘70 e ‘80! Ingresso Libero.

Mercoledì 15 agosto, ore 21.30 - Dialettale Sissese in scena

LA MÄPA Commedia dialettale in tre atti a cura di DIALETTALE SISSESE

Regia Mauro Adorni. Gildo e Nando penetrano furtivamente a “Villa

Marchi” in quel di Sissa per verificare l’esistenza di un sotterraneo che da lì porterebbe alla “Villa Tortellini” a Torricella. Essi sono in possesso di una misteriosa mappa...

Ingresso Libero.

Giovedì 16 agosto, ore 21.30 - Milonga d'Agosto

A cura di Associazione Culturale MAS QUE TANGO

Esibizione di tango dei maestri Martina e Simone.

Il tango argentino ha come caratteristica peculiare l’improvvisazione, resa possibile dall’esistenza di

un codice comunicativo corporeo, mediante il quale il ballo diventa un intenso e raffinato dialogo fra i due ballerini.

Per informazioni: Mariella 347.9658980

Ingresso Libero.

Venerdì 17 agosto, ore 21.30 - Woman in Love

A cura di ARTI E SUONI ASSOCIAZIONE

Un omaggio alle grandi cantanti e donne. Con le splendide voci di Silvia Olari, Elena Giardina, Aura Nebiolo, accompagnate da Parma Brass.

Ingresso Libero.

Sabato 18 agosto, ore 21.30 Omaggio a Lucio Battisti

A cura di ARTI E SUONI ASSOCIAZIONE con il gruppo PENSIERI E PAROLE

Senza imitare l'inimitabile originale, la band si propone al pubblico ripercorrendo i successi firmati Mogol-Battisti in un’esperienza live con arrangiamenti originali un’occasione per fare riascoltare i “pensieri” e le “parole” che hanno fatto cantare le diverse generazioni.



Domenica 19 agosto Mercatino Antiquariato

In centro storico. Ingresso libero.

Dal 10 al 19 agosto Luna Park per i più piccoli. Dal 14 al 16 agosto Mercato dell'Assunta

In Castello, negli orari di apertura del maniero, visite alla Rocca Sanvitale di Fontanellato e all'Affresco del Parmigianino.

Eventi Speciali in Rocca Sanvitale

Venerdì 10 agosto ore 20.30 Cena sotto le stelle in Castello

70 anni fa… gli anni 50! Serata a tema firmata da Giorgione's catering and banqueting.

Menù. Buffet – Antipasto: Cocotte di polpette al sugo con sfoglia di pane, olio pepe e sale al forno;

La spaghettata Anni ’50: Spaghetti aglio e olio alla Calabrese; Spaghetti alla Ghiotta con ragù alla Bolognese; Spaghetti pomodoro e basilico. Gli Hamburger Italian Style: Hamburger di carni miste su insalatina novella alla Bismark in scrigno di pan brioches. Dessert: Torta di mele con crema inglese; Mini tatin all’ananas con gelato alla crema; Caffè e Liquore Strega; Bevande: Coca Cola, vini bianchi e rossi del territorio, acque minerali naturali e gasate.

Prenotazione obbligatoria. Costo: 35,00 Euro adulti; 25 Euro bambini da 3 a 11 anni. Promozione speciale per gli abitanti di Fontanellato: 30 Euro. Per info e prenotazioni: rocca@fontanellato.org

Domenica 12 e Domenica 19, negli orari di apertura della Rocca Sanvitale

Apertura straordinaria dell’organo

Ingresso a pagamento: una parte verrà devoluto al restauro del clavicembalo custodito in castello. Info: rocca@fontanellato.org

Ferragosto: visite guidate con aperitivo d'arte in Castello

Martedì 14 Agosto alle 17.45 e Mercoledì 15 Agosto alle 17.45

Le visite guidate in Rocca Sanvitale a Fontanellato – nell'Anno del Cibo Italiano – diventano super golose: dopo essersi rigenerati gli occhi con la bellezza del castello, con lo straordinario affresco del Parmigianino che incanta, con lo stupore che suscita la Camera Ottica, tutti all'arrembaggio? Pardon, tutti al grande assaggio! Di Parmigiano Reggiano, salame, vino!

Martedì 14 Agosto e Mercoledì 15 Agosto alle 17.45 le visite guidate si concludono con un aperitivo d’arte autenticità, genuinità: metti la corte di uno dei castelli più belli dell’Emilia-Romagna, ancora circondata dall’acqua del fossato; inserisci la visita all’Affresco del Parmigianino, una delle più belle Camere Pictae dello Stivale; metti in agenda il tuo Ferragosto: et voilà, porta il tuo sorriso per dare vita insieme a noi all’Aperitivo d'Arte in Rocca.

Le visite guidate con aperitivo si svolgono durante la tradizionale Gran Fiera di Ferragosto che si snoda a Fontanellato tra il centro storico, la Rocca, il luna park e le bancarelle lungo viale Roma.

Costo 13,00 Euro a persona.

La prenotazione è obbligatoria.

Iat Rocca Sanvitale: 0521.829055; rocca@fontanellato.org

Con il patrocinio e il contributo del Comune di Fontanellato, la collaborazione del Museo Rocca Sanvitale, de L'Uffico Incredibile, Associazione Commercianti Centro, Fontanellato e i suoi negozi, ed una straordinaria rete di realtà commerciali e imprenditoriali del territorio.