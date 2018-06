La nota web star della telefonia Andrea Galeazzi arriva nel punto vendita Euronics di parma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Parma, 21 giugno 2018 - Le nuove tecnologie mobile protagoniste nello store Euronics di Parma. Venerdì 22 giugno 2018 dalle ore 18.00, nel negozio di via Napoleone Colajanni gli ospiti presenti troveranno finalmente risposta a tutte le curiosità sul seguitissimo mondo delle tecnologie legate al settore della telefonia. Ospite d’eccezione Andrea Galeazzi, esperto di tecnologia e telefonia mobile. Durante il pomeriggio l’influencer, conosciutissimo in rete per i suoi consigli tech e le sue recensioni di smartphone, presenterà ai presenti gli ultimi prodotti Honor, brand appartenente alla società cinese Huawei e partner di questa iniziativa. Dopo l’incontro le persone presenti potranno intrattenersi all’interno dello store e degustare un delizioso aperitivo. Andrea Galeazzi si avvicina al mondo della tecnologia nel 2005 iniziando a collaborare con diversi portali informatici dedicati alla telefonia mobile per i quali testa e recensisce le nuove uscite. Grazie al suo linguaggio semplice, spontaneo ma allo stesso tempo molto professionale ottiene un grande successo tra i tanti appassionati del settore fino a diventare, oggi, con il suo blog personale un vero e proprio web influencer. Segnatevi in agenda venerdì 22 giugno per un pomeriggio “tecnologico” insieme ad Andrea Galeazzi! Euronics-Dimo Spa, azienda leader nella distribuzione di elettrodomestici ed elettronica di consumo, propone nei propri store di Parma (in Via Napoleone Colajanni presso Esselunga Via Emilia Ovest e presso Parma Retail) un’ampia offerta di prodotti di qualità e di tecnologia avanzata unitamente alla competenza del personale di vendita e alla costante attenzione alla convenienza, con la continua realizzazione di promozioni sempre diverse ed innovative. Audio, Video, Informatica, Telefonia, Entertainment, Fotografia, Smart Home, Grandi e Piccoli Elettrodomestici, Clima, Incasso: l’offerta Euronics a Parma è l’ideale per rispondere alle necessità di tutti i consumatori, anche i più esigenti.