La scrittrice greca Ersi Sotiropoulos ai Diari

Martedì 19 marzo alle ore 18.00 in occasione della pubblicazione in Italia, per nottetempo, del libro "Cosa resta della notte", alla libreria Diari di bordo di Parma, verrà ospitata Ersi Sotiropoulos, la scrittrice greca più tradotta al mondo.

A dialogare con l'autrice il traduttore Andrea De Gregorio.



Letture a cura di Susanna Siviero, Flavia Alberici e Cristina Cimicchi.



L'edizione francese di Cosa resta della notte, ( Ce qui reste de la nuit, Stock edizione, tradotto da Karen Emmerich) è stato finalista al Prix Femina 2016 e al Prix du Livre Européen 2017 e ha Vinto il Premio Mediterraneo Étranger 2017 .



Ersi Sotiropoulos è nata a Patrasso nel 1953 e vive ad Atene. Antropologa di formazione, ha studiato e vissuto a lungo in Italia, prima di ristabilirsi nel suo Paese natale. Dal suo esordio nel 1980, ha pubblicato diversi libri (romanzi, raccolte di racconti e di poesie), alcuni dei quali sono stati già tradotti in lingua italiana. Il sentiero nascosto delle arance è stato un grande successo internazionale.

Tra i suoi libri ricordiamo Eva (2009), Sei pronto(2017), Zig zag attraverso gli alberi di arancio amari (traduzione inglese di Peter Green ), che è stato il primo romanzo a vincere sia il premio nazionale greco per la letteratura sia il premio della critica dei libri in Grecia. Karen Emmerich ha anche tradotto la sua raccolta di racconti Landscape with Dog .I suoi romanzi sono tradotti negli Stati Uniti, Francia, Germania, Spagna, Italia, Turchia e Svezia.