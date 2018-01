giovedì 18 e venerdì 19 gennaio 2018, ore 21.00

LA STRANA COPPIA concerto di Michele Pertusi e Andrea Salvini

con

Michele Pertusi – voce

Andrea Salvini – pianoforte e voce

Emiliano Vernizzi – sax

Ugo Maria Manfredi - basso

Sandro Ravasini - piccola batteria

Ad aprire il nuovo anno al Teatro del Tempo arriva il 18 e 19 gennaio alle 21 La strana coppia, uno spettacolo che ha come interpreti una "coppia" di artisti tutta parmigiana, composta da Andrea Salvini, cantautore-crooner innamorato del jazz e Michele Pertusi, cantante lirico di fama internazionale. Insieme a loro al sax Emiliano Vernizzi, al basso Ugo Maria Manfredi e alla piccola batteria Sandro Ravasini, musicisti in grado di dare un contributo musicale d'eccezione alla serata. Il grande basso parmigiano, che canta sui palcoscenici più prestigiosi del mondo, dalla Scala al Metropolitan senza dimenticarsi del segno indelebile impresso al Rossini Opera Festival in cui è presente nelle principali registrazioni dal vivo, abbandona, per poco e per gioco, le arie del melodramma per tuffarsi nei magici brani degli anni Sessanta accompagnato dall'estro e dalla vis artistica di Salvini. Si susseguono canzoni ormai entrate nell'immaginario collettivo, da Vedrai vedrai a L'immensità ed altri capolavori che hanno reso famosi grandi cantautori quali Bruno Martino, De Andrè, Paoli, Battisti. Non mancano anche brani americani che hanno contribuito a scrivere la storia dei grandi crooners statunitensi, con un tocco lieve che porta al Sudamerica. Musica indimenticabile con un crescendo suggestivo grazie alla bellezza della musica e dell'atmosfera che il Teatro del Tempo suggerisce. Prenotazione obbligatoria. Per informazioni: 340 3802940 - 328 8680300