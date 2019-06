La strana coppia: Michele Pertusi e Andrea Salvini

Michele Pertusi, voce

Andrea Salvini, piano e voce

Daniele Morelli, chitarra

Ugo Maria Manfredi, basso

Andrea Bertorelli, tastiere

Emiliano Vernizzi, sax

Sandro Ravasini, batteria



Un appassionante viaggio nella musica italiana d’autore, con l’improvvisazione jazz e i ritmi swing di Andrea Salvini e la liricità potente del basso parmigiano Michele Pertusi, che abbandona per qualche ora le arie del melodramma per tuffarsi nel magico mondo della musica italiana degli anni Sessanta.

Si susseguono canzoni ormai entrate nell'immaginario collettivo, da Vedrai vedrai a L'immensità, ed altri capolavori che hanno reso famosi grandi cantautori quali Bruno Martino, Fabrizio De Andrè, Gino Paoli, Lucio Battisti. Non mancano anche brani americani che hanno contribuito a scrivere la storia dei leggendari crooners, con un tocco lieve che porta al Sudamerica.

Lo spettacolo ha come interpreti una "strana coppia" di artisti tutta parmigiana. Affascinante pianista, mentalmente originale e cantante per natura, Andrea Salvini non cammina da divo ma le sue spalle sono dritte e sicure. Crooner, chansonnier, vocalist, stravolge la canzone d’autore classica in una sorta di blues, che inventa con spunti quasi maniacali il sapere della melodia e del ritmo.

Basso di fama mondiale, vincitore di un Grammy per la lirica, Michele Pertusi si è esibito con eccezionale successo nei più prestigiosi teatri italiani e internazionali: Scala di Milano, Fenice di Venezia, Regio di Torino, Carlo Felice di Genova, Metropolitan di New York, Monaco di Baviera, Barcellona Bruxelles, Parigi e tanti altri. Merito forse minore, ma per noi molto importante, Michele Pertusi è fino dagli inizi un grande amico del Festival di Torrechiara.