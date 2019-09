la vita di san francesco d’assisi sul palco dell’aurora

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

La “Corale Cantico Nuovo” di Traversetolo, insieme al centro danza moderna a. s. d. Palagym di Silvia Gabbi, il coro di voci bianche di Legenda Musica e i ragazzi del dopo cresima, sabato 28 settembre alle 21 porterà sul palco del Teatro Aurora di Traversetolo una commedia musicale che non ha bisogno di presentazioni: “Forza venite gente”, dedicata alla vita di San Francesco d’Assisi. In scena dal 1981 nelle sue numerose repliche fortunate in tutta Italia, punta l’accento in particolare sulla speranza, la fede nella vita e l’amore per la natura. Uno spettacolo che esibisce anche presenze magiche e simboliche come il Sole, la Luna, l’Angelo, gli Uccelli e Sorella Morte che, animando la vicenda, raccontano la vita del santo. Senza dimenticare tematiche sempre valide come l’eterno conflitto tra padri e figli e tra ragione e fede, in un alternarsi di musica e prosa. Direzione artistica e musicale sono a cura di Rita Terenziani e di Gianluca Faccini. Una serata che susciterà nel pubblico una miscela variegata di emozioni e sentimenti per una storia sempre attuale, dove musiche diverse e indimenticabili, poesia e semplicità, rimarranno negli occhi e nel cuore ai partecipanti di tutte le età. Costo del biglietto: intero 8 euro e ridotto 5. Per informazioni: cell. 347 2781403.