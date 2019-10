laurini officine meccaniche ospita sinestesia fra le arti: rilancio culturale e sostenibilità

Sabato 19 ottobre dalle ore 11.30, Laurini Officine Meccaniche ospiterà presso la propria sede la performance ARTE-ECOMODA-TECNOLOGIA di Cristina Servini (pittrice surrealista) e Igam Ussaro (ecostilista e pioniere dell’ecomoda). Sinestesia fra le Arti è patrocinata dal Comune di Busseto e dall'Assemblea Legislativa Regione Emilia Romagna.

L'edizione 2019 di Sinestesia fra le Arti si svolge a Busseto e attraverso eventi culturali, momenti conviviali, conferenze tematiche enfatizzerà la musica, quale fulcro tematico della manifestazione e del territorio verdiano. Da sempre attento alle iniziative culturali e di rilancio del territorio, ma anche alla sostenibilità, Marco Laurini, CEO di Laurini Officine Meccaniche, racconterà la propria azienda portavoce nel mondo dell'incontro tra tradizione ed innovazione. “È una grande soddisfazione contribuire allo sviluppo del mio paese, nel quale sono cresciuti i miei genitori, i miei nonni e i loro avi. Una terra che amo e che ha saputo distinguersi in ogni campo, a partire dalla cultura, dalla tradizione culinaria fino ad arrivare ai numerosi distretti di successo, come quello meccanico” ha affermato Marco Laurini.

“Sinestesia fra le Arti è una manifestazione concepita per il rilancio dei centri storici attraverso la creazione di un Prodotto Turistico Locale Integrato a quel bene immateriale e prezioso rappresentato dalla Cultura e dallo Stile di vita di un territorio, sempre unico e tipico, in grado di aggiungere quel valore distintivo alle eccellenze produttive e creative di una determinata area geografica” hanno dichiarato Ugo Massari, in arte Igam Ussaro, e Cristina Servini, autori dell’iniziativa.

L’evento terminerà con un rinfresco offerto dall’azienda Laurini.

