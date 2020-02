le bollicine delle alpi

La delegazione di Parma dell'Associazione Italiana Sommelier a febbraio ospiterà sei produttori di metodo classico dell'Alto Adige. Lunedì 17 presso il CDH Hotel Parma & Congressi addetti ai lavori e appassionati avranno la possibilità di assaggiare, tramite banchi d'assaggio e masterclass dedicate, gli spumanti della migliore produzione di bollicine di montagna Alto Adige DOC.

L'evento è organizzato da AIS Parma in collaborazione con il Consorzio Südtirol Wein - Vini Alto Adige e con l'associazione di produttori spumante Sudtiroler Sekt.



CANTINE PRESENTI

Arunda

Kellerei Meran - Cantina Merano

Kettmeir

Comitissa, Martini Lorenz

Kellerei St. Pauls - Cantina Produttori San Paolo

Haderburg



PROGRAMMA

La giornata inizierà alle ore 16 con la presentazione del territorio e dei vini dell'Alto Adige e vi sarà l'assaggio dello “Spumante ambasciatore”. Seguiranno le due masterlass, una a tema “Rosè e Pas Dosè” e l'altra a tema “Riserve”. Entrambi gli incontri saranno tenuti dai produttori stessi affiancati da degustatori di AIS Parma.

In contemporanea si apriranno i banchi d’assaggio. Durante la manifestazione oltre agli spumanti sarà possibile degustare prodotti tipici altoatesini come speck, kaminwurzen, formaggi e schüttelbro.

L'evento si concluderà alle ore 22.



ISCRIZIONI

Masterclass e banchi d'assaggio saranno totalmente gratuiti. Per i banchi d'assaggio è prevista unicamente una cauzione di 5 euro per il bicchiere.

Per i partecipanti alle masterclass è richiesta l’iscrizione solo ed esclusivamente mediante mail all'indirizzo amministrazione.pr@aisemilia.it.

Per ulteriori informazioni telefonare al numero 3395362229.

