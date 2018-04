Le magiche giornate al castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino: re artù e i cavalieri della tavola rotonda

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Con l’apertura straordinaria del grande giardino privato del Castello con punto ristoro con i prodotti e i piatti del territorio a kilometro zero, visite guidate al Castello Martedì 1 maggio 2018, ore 14.30 - 17.00 - Durata circa 2h30 – Possibilità di arrivo dal mattino Nel Millenario Castello sulle colline tra Parma e Piacenza, a soli 2 km da Salsomaggiore Terme, nel borgo incantato immerso nella natura, i bambini vestiti in costume, diventano i protagonisti di una delle più grandi avventure di tutti i tempi. Nell'occasione dell'incoronazione del nuovo re Artù, dopo l'estrazione della magica spada Excalibur, l'esercito di Camelot si lancerà alla conquista del Santo Graal, custodito dalla terribile strega Morgana per trovarsi coinvolto in un’avventura dove il bene prevale sul male e dove i soldati del valoroso Lancillotto affrontano una dopo l'altro tranelli e insidie... Riusciranno gli eroici cavalieri della tavola rotonda a convincere il Mago Merlino assieme alle sue creature fatate a rivelare loro la formula magica per cacciare via la malefica strega? Un’ avventura irripetibile ricca di imprevisti e colpi di scena ambientata nella splendida ambientazione del Castello di Scipione che per un giorno si trasformerà nel magico Regno di Camelot portando i bambini a vivere la storia in prima persona. Che l’avventura abbia inizio! -Verrà inoltre effettuata a partire dalle ore 10.30, per i visitatori, l’apertura straordinaria del grande giardino a terrazza del Castello, con vista panoramica sulle colline di grande valore paesaggistico che circondano il borgo, e sulla facciata Ovest del Castello. -Per l'occasione, nel giardino sarà a disposizione un punto ristoro con i piatti e i prodotti del territorio, a kilometro zero, il carretto dei gelati per grandi e piccoli. Evento su prenotazione consigliato per bambini dai 4 ai 12 anni accompagnati dai genitori Durata: circa 2h30 In caso di pioggia visite guidate storiche e animazione per i bambini rimangono confermati, solo il punto ristoro viene annullato. Programma: -Visite guidate storiche alle ore 10.30, 11.30, 12.30, 15.00, 16.00, 17.00 e 18.00 -Dalle ore 11.30: Apertura straordinaria del giardino con punto ristoro con i prodotti del territorio -Ore 14.30 - 17.00: Grande avventura in costume "Re Artù e i Cavalieri della tavola rotonda" In caso di pioggia l'evento rimane confermato mentre il pic-nic nel giardino viene annullato Per maggiori informazioni e prenotazioni: Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino Borgo Medioevale di Scipione Castello Salsomaggiore Terme (PR) Tel: 0524 572381 info@castellodiscipione.it

