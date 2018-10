le specialità rizzoli emanuelli al centro della settima edizione di “cuochi per un giorno”, il festival nazionale di cucina per bambini

Le conserve ittiche Rizzoli Emanuelli tornano a “Cuochi per un giorno”, il festival nazionale che vede la presenza di protagonisti della cucina che, attraverso workshop, laboratori e lezioni, guideranno per due giorni i piccoli cuochi nella preparazione di ricette fantasiose e appetitose.

L’azienda di Parma, dal 1906 punto di riferimento nel mercato delle conserve ittiche di qualità, conferma così il costante impegno nel sensibilizzare a una sana e corretta alimentazione che parte proprio dai bambini e le loro famiglie.

Tra gli ingredienti che stuzzicheranno la curiosità e creatività dei piccoli chef ci saranno i Filetti di tonno in olio extra vergine di oliva biologico Rizzoli protagonisti della ricetta “Il Bon Ton del Won Ton”, ovvero gustosi ravioli cinesi cotti a vapore. Totalmente naturali e pescati in mare aperto, sono lavorati interamente a mano quindi conservati in un vaso in vetro con olio extra vergine d’oliva bio per preservarne tutta la genuinità ed esaltarne il gusto delicato e naturale.

Nella dispensa degli chef che si esibiranno in laboratori e lezioni di cucina ci saranno anche le alici del Mar Cantabrico Rizzoli, le migliori per dimensione, polpa e gusto e i Filetti di sgombro in olio di oliva ideali per realizzare ricette ricche di gusto e fantasia.

“Cuochi per un giorno avvicina, in maniera divertente e creativa, i bambini al mondo della cucina insegnando contemporaneamente ad avere un rapporto sano e corretto con il cibo. Torniamo dunque al festival nazionale di cucina per bambini per confermare l’importanza della presenza del pesce all’interno di un’alimentazione completa, sana ed equilibrata e per far scoprire le potenzialità e la grande versatilità del tonno in cucina”, ha dichiarato Federica Siri, Marketing & Trade Marketing Manager di Rizzoli Emanuelli.