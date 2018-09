"libera il tuo eroe”: presentazione gratuita del corso

E' in arrivo "Libera il tuo Eroe: 7 passi dal sogno al cambiamento", il nuovo corso ideato e condotto da Emanuele Arletti, psicologo e psicoterapeuta, e da Andrea Giuffredi, coach umanista e istruttore mindfulness. Ispirato alla struttura narrativa delle fiabe e dei racconti che tutti noi abbiamo ascoltato da bambini, il corso integra tecniche psico-corporee e metodologie di coaching umanistico, per dare vita ad un viaggio dal sogno al cambiamento affrontando un percorso di crescita personale in 7 passi.



La serata gratuita di presentazione si svolgerà mercoledì 12 settembre alle ore 20.30 presso il Centro Quintessenza, a Parma, in via Parigi 19/.



Posti limitati; è gradita la prenotazione ai seguenti recapiti: info@quintessenza.net, oppure al numero 3483036256.