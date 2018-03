living theory, linkin park tribute, e selecta - easter night al campus industry

Al Campus Industry, venerdì 30 marzo, Living Theory, Linkin Park Tribute in concerto, sabato 31, Selecta - Easter Night, festa pre-Pasqua con musica hip hop, raggaeton e RnB.

Riconosciuto come tributo di rilievo internazionale ai Linkin Park, i Living Theory omaggiano la musica della celebre band californiana - recentemente divenuta orfana del proprio leader - con un repertorio che ripercorre tutti i brani più amati. Dai primi album fino ad arrivare agli ultimi successi, la band contribuisce a tenere viva la musica di Chester Bennington e compagni con centinaia di date in Italia e nel mondo. Venerdì 30 marzo, apertura porte ore 22:00, inizio concerto alle 23:00, a seguire dj set rock.

Sabato 31, Selecta - Easter Night con selezione musicale Hip Hop, Reggaeton e RnB curata dai dj Mauri e Becky, supportati da Mc Black Elvis. Una lunga notte da ballare con il tour di feste Selecta che arriva per la prima volta a Parma. Ingresso per le ragazze 5 euro entro la mezzanotte, ingresso unisex 10 euro in cassa dopo quell'ora, prevendite a 8 euro. È richiesto il documento ed è gradito l'abbigliamento curato.