madrigale contemporaneo - compagnia de violini

21/10

Teatro Farnese, ore 20:30



Compagnia de Violini



Alessandro Ciccolini, violino

Domenico Scicchitano, violino

Davide Medas, violino

Giulia Gillio Gianetta, violoncello

Francesco Baroni, cembalo

Dario Landi, tiorba



Antonio Vivaldi (1678-1741)

Concerto in re minore ''Madrigalesco'', RV 129 (1720 circa)

per archi e cembalo



Giuseppe Antonio Avitrano (1670 ca.-1756)

Sonata e tra violini e basso continuo, op. 3 n. 1, “L’Aurora” (1713)



Pietro Marchitelli (1643 ca.-1729)

Sonata seconda a tre violini e basso



Alessandro Ciccolini (1970)

Sonata “Madrigalesca” a tre violini e basso (2019)

**Prima esecuzione assoluta



Giovanni Carlo Cailò (1655 ca.-1722)

Sonata a tre violini e organo



Giuseppe Antonio Avitrano

Sonata a tre violini e basso continuo, op. 3 n. 2, “L’Aragona” (1713)



Giuseppe Antonio Avitrano

Sonata a tre violini col basso, op. 3 n. 6, “La Carafa” (1713)



Lunedì 21 ottobre 2019 presso il Teatro Farnese di Parma prenderà vita la serie di concerti e iniziative riuniti sotto il titolo di «Madrigale contemporaneo», progetto biennale (2019-2020) nato in seno a Fondazione Prometeo e finanziato dal Ministero per i beni e le attività culturali (MiBACT).

Il primo concerto si terrà alle ore 20:30 e sarà quello di un gruppo dedito all’esecuzione del repertorio barocco, la Compagnia de Violini. Nato all’interno del Conservatorio di Parma grazie alla volontà del violinista Alessandro Ciccolini e del clavicembalista e organista Francesco Baroni, il sestetto presenterà un programma incentrato sui virtuosi violinisti e compositori che fecero parte dell’orchestra della Real Cappella nel Regno di Napoli all’inizio del XVIII secolo.

Figura centrale della serata sarà il napoletano Giuseppe Antonio Avitrano (1670 ca.-1756), del quale saranno eseguite tre sonate tratte dall’Opera terza. Al suo fianco le sonate dei coetanei Pietro Marchitelli (1643 ca.-1729) e Giovanni Carlo Cailò (1655 ca.-1722), insieme al «Concerto “Madrigalesco”» di Antonio Vivaldi (1678-1741), in cui la fusione degli stili vocale e strumentale crea un vero saggio di contrappunto. Completa il programma la prima assoluta di Alessandro Ciccolini (1970), «Sonata “Madrigalesca”», ispirata alla tradizione contrappuntistica del madrigale italiano seicentesco.



Biglietteria

I biglietti saranno disponibili il giorno del concerto presso la biglietteria del Teatro Farnese (Piazzale della Pilotta 15, 43121 Parma) a partire dalle ore 19:15 e in prevendita su www.vivaticket.it



Costi dei biglietti

Intero: € 25

Ridotto generico: € 20 (over 65 e soci TCI)

Ridotto studenti: € 10 (studenti universitari e del Conservatorio)

Omaggio: under 18



Per informazioni

Fondazione Prometeo

tel. 0521 708899 – cell. 348 1410292

e-mail: info@fondazioneprometeo.org