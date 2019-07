marcello experience, il nuovo format di degusterie targato ariola

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Il desiderio di consolidare il legame con il nostro territorio e portarlo oltre i confini regionali. L’intento di valorizzare le eccellenze gastronomiche della zona insieme al piacere e al gusto delle produzioni di Ariola Vigne e Vini, la storica cantina del langhiranese che ha ridato linfa e nuova vita al lambrusco locale, producendo il MARCELLO Gran Cru, il vino rosso bollicine più premiato al mondo. Non un Lambrusco come altri, ma un’identità dal carattere forte e ben definito, al punto da trasformarsi e diventare semplicemente MARCELLO, vino rosso bollicine… È su questi presupposti che nasce MARCELLO experience, il marchio che rappresenta la rete di format di degusterie e wineshop in progetto in diverse località italiane e del mondo tra cui figura la prima location nata sopra le storiche cantine Ariola e che oggi, proprio sotto il nuovo marchio, ha preso il nome di MARCELLO experience Parma. IL CONNUBIO PERFETTO TRA DEGUSTERIA DEDICATA ALLE ESCLUSIVE BONTÀ PARMENSI E WINESHOP FIRMATO CASA ARIOLA. Marcello Experience S.r.l. è l’ultima nata delle società controllate da Parmawine S.r.l. (gruppo Ariola), realtà affermata nel settore delle produzioni enologiche. CEO e Founder di Marcello Experience S.r.l. è Marcello Ceci, imprenditore enoico e del food industry. ( segui su F L ) Nel tempo, l'iniziativa di MARCELLO experience Parma raccoglie ampio consenso. Il successo si ripete con diverse sperimentazioni in Italia e non solo. Quindi l’idea di un progetto più ampio. “Il successo delle precedenti esperienze avviate in Emilia, Marche e Costa Azzurra ci ha spinti a voler esportare il nostro format in tutto il mondo – spiega Marcello Ceci – conciliando la possibilità di consumare la cucina emiliana abbinata ai vini di produzione Ariola, oltre che a dare la possibilità di acquistare i prodotti direttamente in loco”. Dopo Parma, è iniziato il countdown per l'apertura della prossima degusteria nel capoluogo lombardo, dove si apriranno presto le porte di MARCELLO experience Milano. E poi ancora nuove location in Giappone, Cina e Thailandia grazie a rapporti commerciali già esistenti e consolidati dal gruppo Ariola. Uno spazio, in qualsiasi posto del mondo dove ritrovare l’ESPERIENZA della nostra cultura, tradizione e sapori, ma anche dove vivere nuove esperienze, incontri, condivisione di idee e progetti. Per realizzare tutto questo abbiamo avviato un progetto di equity crowdfunding (https://200crowd.com/campaign/details/marcello-experience). “Credo che affiancarci in questo progetto possa dare valore aggiunto a un’iniziativa imprenditoriale di rilievo – spiega Marcello Ceci – perché sappiamo quanto sia importante e i numeri che raggiunge il mercato del Food & Beverage soprattutto se questo mercato arriva dal nostro territorio, quello di Parma con il suo prosciutto, il salame, il parmigiano e ora anche i vini. Quindi – prosegue Marcello Ceci – più persone decidono di credere in noi e più abbiamo possibilità di espanderci, in Italia e nel mondo”. Forte delle esperienze maturate in questi anni, il gruppo Ariola ha deciso di aprirsi ancora di più e condividere i futuri passi con chi, fino ad oggi, ha saputo apprezzare il nostro lavoro. Per questo accoglieremo nel progetto nuovi soci, attraverso una campagna di equity crowdfunding. Per sostenere il progetto vai su www.200crowd.com Ai futuri soci riserviamo vantaggi interessanti…

