Masterclass di tantra yoga tradizionale a parma

Masterclass Tantra Yoga Tradizionale a PARMA con Jyotika Kamala Devi

Sabato 3 Febbraio 2018 Ore 10.30-12.30



IL TANTRA YOGA

Il Tantra yoga si differenzia dallo yoga tradizionale per la sua libertà e universalità qualità ricercate dalle menti moderne. Esso può essere definito come approccio energetico e spirituale che utilizza varie tecniche come Mantra, Pranayama, meditazione e rituali, con il fine di raggiungere la “liberazione dai legami del mondo da vivi” ossia diventare Jīvanmukta, e sperimentare l’unione divina del principio maschile, Śiva, e del principio femminile, Śakti, dentro di noi.



Lo Yoga che conosciamo al giorno d’oggi si è sviluppato come una conoscenza delle civiltà tantriche che vissero nella Valle dell’Indo e in altre parti del mondo più di diecimila anni fa. Il Tantra yoga è lo Yoga per eccellenza, in quanto si narra sia lo Yoga tramandato direttamente da Sadashiva, il mitico iniziatore, la figura primordiale dello yogi, un essere sospeso tra Terra e Cielo, un Maestro in cui il Divino si incarna per dare forma al Mondo, il fondatore dei costumi, dell’amore, della musica, dell'arte e dello yoga tantrico.

Nella pratica del Tantra yoga viene avvertito il "soffio divino". Lo si percepisce come un formicolio o vibrazione sottopelle. Una vibrazione che diviene sempre più profonda e sottile man mano che, tramite le asana e la pratica della meditazione si sciolgono i blocchi psicofisici.

La percezione dell'effervescenza dell'energia sessuale può produrre ciò che viene chiamato “CAVALCARE LA TIGRE” e può nascere solo dalla libertà e dalla verità interiore.



La MASTERCLASS è aperta a tutti, anche a chi non ha precedente esperienza di Yoga.



SEDE del PERCORSO: Centro Prana Hari Yoga - Strada Benedetto Cairoli, 15 - 43121 Parma.



BIOGRAFIA DI JYOTIKA KAMALA DEVI

Jyotika è insegnante di Tantra e Hatha Yoga e danze indiane. Dal 2010 segue Maya Swati Devi, maestra e yogini tantrica fondatrice della Scuola Devi Tantra Yoga di Milano, sia nella danza indiana che nella via spirituale del Tantrismo Shaktas seconda la tradizione della Grande Dea “The living goddess tradition”, la più alta forma di Tantra della tradizione indiana.

Viaggia in India dal 2011 per approfondire la sua formazione ed accompagnare Maya negli spiritual tour.

Apprende gli insegnamenti del Maestro Shri Param Eswaran (secondo Maestro di Maya) i mantra e la pratica di guarigione “Sound Healing”. Riceve da Maya Swati Devi la prima e seconda iniziazione alla via tantrica kaula e shakta e il suo nome spirituale Jyotika Kamala Devi, che significa Fiamma di Prosperità. Nel 2017 approfondisce la pratica dello Yoga e ottiene la certificazione Yoga Alliance 200H frequentando un teacher training di Hatha Yoga Tradizionale in India.

Tiene corsi di TANTRA YOGA TRADIZIONALE e HATHA YOGA presso vari centri a Milano e Parma.

Continua il suo percorso di formazione e crescita personale presso la scuola Devi Tantra Yoga ed è assistente del Devi Tantra Yoga TEAM MILANO durante i percorsi annuali di Tantrismo Indiano, Tocco Sacro del Tantra, Divino Femminile e Sessualità Sacra.



