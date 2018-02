Mercoledì JAZZU: Olivia Trummer Trio feat Bortone/Angelucci

♫ Continuano i mercoledì Jazz dello ZU! ♫



Dopo il successo dello scorso mese andiamo avanti con il programma dei mercoledì JAZZU di Febbraio...

Questa settimana vi proponiamo un trio internazionale:

OLIVIA TRUMMER feat BORTONE/ANGELUCCI



Olivia Trummer Germania (Piano Vocals)

Matteo Bortone (Double Bass)

Nicola Angelucci (Drums)



La pianista e cantante Olivia Trummer durante il suo primo tour nell'estate 2016 scopre due musicisti con gli animi a lei affini: Nicola Angelucci e Matteo Bortone considerati come due dei più grandi musicisti jazz italiani.

Questo incontro ha fatto continuare Olivia un tour con questa formazione in Italia e in Germania, facendo nascere una serie di nuove canzoni e composizioni ispirate al modo di vivere squisitamente italiano.

Insieme si sono esibiti al "Panorma Music Festival" e al "Dolomiti Ski Jazz Festival" in Trentino, al "Bach Festival" di Ansbach (Germania) ed in vari jazz clubs come "Il Torrione" di Ferrara, "Club masada" di Milano, "Zigzag JazzClub" di Berlino e tanti altri...

Matteo Bortone è stato votato come "Miglior Nuovo Talento" dalla rivista Musica Jazz nel 2015, attualmente collabora con Roberto Gatto, Antonio Faraò ed ha attirato l'attenzione internazionale con il quartet "Travelers".

Nicola Angelucci definito da Benny Golson come "il miglior batterista che ho ascoltato in Europa" è in tour con Fabrizio Bosso e Dado Moroni e anche con il suo Nicola Angelucci Quartet.



Questo trio si impegna trasportare l'ascoltatore con eleganza, composizioni melodiche originali e ad uno slancio vitale e goioso.



♪ Inizio concerto ore 21.30

a seguire JAM SESSION ♪



♨ Apertura cucina ore 20 possibilità di cenare con il nuovo menù proposto dall'Osteria Salamini.



Per prenotazioni scrivete un messaggio privato alla pagina



Dato i limitati posti a sedere, si darà precedenza alle prenotazioni con cena, i tavoli rimasti liberi senza cena, saranno assegnati ai primi ad averne fatto richiesta.



Contributo d'ingresso:

€ 5



➳ TESSERA ARCI 2017/2018 - ingresso riservato ai soci