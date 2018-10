Mike Highsnob al Campus Industry

Sabato 6 ottobre l’atmosfera del Campus Industry Music cambia completamente di segno con la partecipazione dell’eclettico trapper Mike Highsnob (al secolo Michele Matera): cresciuto ad Arcola in un contesto periferico difficile, è con il trasferimento a Milano che la passione adolescenziale per la scrittura di rime si trasforma in un vero progetto chiamato “Bushwaka” insieme a Samuel Heron. Attirano l’attenzione dell’etichetta fondata da Fedez e J-Ax, Newtopia, e nel 2015 esce il loro primo album, “Pandamonium”. Un anno dopo, però, il duo si scioglie e Mike Highsnob lancia la sua carriera solista proprio quest’anno, quando esce il suo primo album ufficiale, Bipopular, anticipato dal singolo “Wannabe” a gennaio 2018. In pochi mesi molte delle sue hit come "La tocco piano", “Fa volare” e la collaborazione con Fedez in "Twist" ottengono milioni di visualizzazioni grazie a centinaia di migliaia di follower. Il concerto del trapper ligure è inserito nella nuova cornice di eventi “Louder”: un’innovazione pensata per circondare e intrattenere il pubblico a 360 gradi, grazie anche a un apparato scenico che amplifica l’esperienza musicale degli spettatori presenti.

