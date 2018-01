"mio papà è spiderman e mia mamma wonder woman" - spettacolo per famiglie

Riprende la programmazione del Teatro del Cerchio con uno spettacolo per famiglie dal titolo "Mio papà è Spiderman e mia mamma Wonder Woman!", per la regia di Mario Mascitelli, con Mario Aroldi e Martina Vissani, in scena domenica 7 gennaio 2018 alle ore 17.00.

In occasione della festività della befana, i bambini che porteranno una calza vuota, potranno riempirla nuovamente in Teatro!

Marito e moglie vanno in soffitta per mettere via uno scatolone di abiti fuori moda e ritrovano i vecchi giochi del loro bambino ormai cresciuto. La nostalgia del tempo passato così velocemente, lascia spazio alla ricerca dei loro costumi di carnevale da super eroi che, nel tempo, non sono mai passati di moda. I due, tra prestazioni acrobatiche e goffi tentativi di 'tornar giovani', si interrogano sul loro essere 'un esempio' per il proprio figlio e se i bambini sono consapevoli del fatto che i super eroi esistono e vivono intorno a noi pur non indossando un costume (ma un vestiario appropriato sì). L'interrogativo termina quando si rendono conto che il loro compito è quello di esser d'esempio e che il ruolo di un genitore sarà sempre quello di essere dei Super Papà e Super Mamma!

Un modo, insomma, per far capire ai bambini gli sforzi che noi adulti facciamo tutti i giorni e per i quali mai nessuno farà un fumetto o un film ma che noi compiamo volentieri ripagati da un loro abbraccio, un bacio o, semplicemente, da un sorriso.



Si consiglia la prenotazione al numero 331 8978682 o info@teatrodelcerchio.it