modáh arriva a parma, lo store del fashion brand toscano sbarca nel centro commerciale “centro torri”.

modáh, il fashion brand made in Italy, già presente in molte città italiane, annuncia l’apertura dello store di Parma presso il centro commerciale “Centro Torri” . Sabato, 16 Novembre alle 16.30, verrà inaugurato nel cuore del centro commerciale , in via S. Leonardo 69/A uno store di 110mq che presenta lo stesso concept dei monomarca di recente apertura. Arredi raffinati ed esclusive finiture, con superfici specchiate, teche in vetro e complementi in ottone illuminati da faretti circolari strategicamente posizionati. Le pareti sono rivestite da carta da parati in texture, i pavimenti sono in vero legno. Un nuovo concetto, nessuna vetrina ma un unico open space consente un display ottimale delle collezioni del marchio toscano nato nel 2010 da Francesco Miceli e Federico Casini. La nuova collezione modáh uomo donna si rivolge a tutti gli amanti del bello, proponendo total look glamour e grintosi: maglie, abiti, scarpe e borse si impongono con il loro stile unico, dal design fresco e accattivante. I proprietari del Brand sono lieti di invitarvi nello store sabato e di proporvi la nuova collezione uomo donna con una stupenda sorpresa.