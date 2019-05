“monticelli in festa - 13° vesparaduno memorial silvia mantovani”

“MONTICELLI IN FESTA”

13° VESPARADUNO in ricordo di SILVIA MANTOVANI

VENERDì 05 - LUGLIO

• Ore 18.00 - MONTICELLI PER SILVIA: Apertura della manifestazione con la

“SANTA MESSA IN RICORDO DI “SILVIA MANTOVANI”

• Ore 19.30 - MONTICELLI PER I BIMBI: giochi, intrattenimenti e spettacoli in

collaborazione con “Associazione arte in gioco” di Parma di Mariaestella Coli, con

“Il baule delle fiabe” e a seguire il truccabimbi

• Ore 19.30 – MONTICELLI IN APERITIVO: Street Food Artigianale in

collaborazione col Circolo Verdi, con Salumi DOP/IGP Parmigiani, Torta fritta, Vino

e Birra Artigianale Parmigiana dei BIRRIFICI FARNESE - ARGO - OLDO -

NETTUNO e del BIRRIFICIO STATALE 343 di Mantova. Gli stand saranno aperti

ad oltranza

• Ore 19.30 – MONTICELLI AL MERCATINO: Presenza di mercatino

caratteristico, con più di 20 espositori; mix di artigianato, vintage, riciclo e decoupage

• Ore 20.00 – MONTICELLI IN CUCINA: Apertura cucina che ci delizierà con il

seguente Menù: lasagne Monticellesi, pasta amatriciana, pasta al pesto, grigliata

mista, prosciutto e melone, contorni vari e Cocomera a volontà.

• Dalle ore 21.00 – MONTICELLI IN MUSICA: Concerti gratuiti in compagnia di:

“ LAS KARNE MURTA e a seguire i “ MATRIOSKA”



SABATO 06 - LUGLIO

• Ore 16.00 - MONTICELLI IN VESPA: Ritrovo/iscrizione presso il Circolo Punto

Blu di MONTICELLI Terme

• Ore 17.00 - MONTICELLI IN TOUR- giro delle frazioni del comune di

Montechiarugolo con aperigiro in itinere offerto da “ il GRAN CAFFÈ EUROPA” di

Monticelli Terme, rientro previsto per le ore 18.30

• Ore 18.30: MONTICELLI PER I BIMBI: giochi, intrattenimenti e spettacoli in

collaborazione con “Associazione arte in gioco” di Parma di Mariaestella Coli, con

con “Clown in valigia” e a seguire bolle di sapone giganti

• Ore 19.30 – MONTICELLI IN APERITIVO: Street Food Artigianale in

collaborazione col Circolo Verdi, con Salumi DOP/IGP Parmigiani, Torta fritta, Vino

e Birra Artigianale Parmigiana dei BIRRIFICI FARNESE - ARGO - OLDO -

NETTUNO e del BIRRIFICIO STATALE 343 di Mantova. Gli stand saranno aperti

ad oltranza

• Ore 19.30 – MONTICELLI AL MERCATINO: Presenza di mercatino

caratteristico, con più di 20 espositori; mix di artigianato, vintage, riciclo e decoupage

• Ore 20.00 - MONTICELLI IN RIFLESSIONE: “La violenza sulle donne e il

Femminicidio” – sensibilizzazione su un argomento purtroppo ancora di

attualità.

- “ALTRE STORIE” Performance interattiva a cura di “GiolliCoop” con

Massimiliano Filoni e Vanja Buzzini

- Intervento a cura dell’associazione “MASCHICHESIMMISCHIANO” e di

“ZONA FRANCA”

• Ore 20.00 – MONTICELLI IN CUCINA: Apertura cucina che ci delizierà con il

seguente Menù: lasagne Monticellesi, pasta amatriciana, pasta al pesto, grigliata

mista, prosciutto e melone, contorni vari e Cocomera a volontà.

• Dalle ore 22.00 – MONTICELLI IN MUSICA: Concerti gratuiti in compagnia di:

“le scIENE da palco” cover band pop - rock italiana . A seguire dj set con Dj

Pipitone.



DOMENICA 7 - LUGLIO

MONTICELLI IN VESPA

• ore 8,30 - Ritrovo/iscrizione presso il Circolo Punto Blu di MONTICELLI Terme e per tutti

gli iscritti colazione offerta dal Punto Blu in collaborazione con bar “ Sole Verde” e

“Forno Giuliana” di Monticelli Terme

• ore 10,00 - Le montagne intorno a noi, giro nell'Appennino del Parmigiano in itinere:

- Aperitivo presso Cantina CERDELLI a Case Manfredelli di Langhirano in

collaborazione con i salumifici BENASSI e VESCOVI. -

Rabbocchi - Premiazioni

ore 13:15 - Pranzo presso “TRATTORIA DA BIANCA” di Santa Maria del Piano

ore 14,30 - “VINCI LA VESPA”, estrazione della sottoscrizione benefica

Quote di partecipazione:

€ 15 - Iscrizione + aperitivo + maglietta

€ 25 - Iscrizione + aperitivo + maglietta + pranzo

€ 30 - Iscrizione All Inclusive sabato e domenica

Per tutta la durata della manifestazione verrà allestita una Mostra, preso la sede del circolo

Punto blu, intitolata “COM’ERI VESTITA?” a cura del Centro Antiviolenza di Milano in

collaborazione con ACAV di Parma.