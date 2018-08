Tutti i musei gratuiti del fine settimana

Ogni fine settimana è possibile riscoprire il patrimonio dei musei civici grazie a visite guidate e laboratori gratuiti per bambini e adulti, realizzati da personale specializzato dei Musei, promossi dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Parma.

SABATO 1 SETTEMBRE

CASTELLO DEI BURATTINI

ore 11.00: visita guidata Burattini e marionette

Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.



PINACOTECA STUARD

ore 15.30: laboratorio Mi ritraggo come...

Ispirati dai ritratti di Ranuccio II Farnese e della consorte Isabella, i bambini realizzeranno il proprio autoritratto immaginando di essere duchi e duchesse, con colori, preziosi tessuti e fantasia. Età: 4 – 9 anni. Durata: 1ora e 30 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521-508184.



ore 16.30: visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.



DOMENICA 2 SETTEMBRE

CASTELLO DEI BURATTINI

PINACOTECA STUARD

MUSEI CIVICI - ORARI DI APERTURA NEL WEEKEND



Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini: sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30



Museo dell’Opera e Casa del Suono: sabato e domenica dalle 10 alle 18



Casa natale Arturo Toscanini: sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, domenica dalle 10 alle 18

CONTATTI

- Castello dei Burattini: tel 0521-031631 mail castellodeiburattini@comune.parma.it

- Pinacoteca Stuard: tel 0521-508184 mail pinacoteca.stuard@comune.parma.it

- Casa della Musica: tel 0521-031170 mail infopoint@lacasadellamusica.it