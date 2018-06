Narrazioni visive 2018 a Medesano

Serata di proiezioni in memoria del Maestro del Coro della Scala, Romano Gandolfi. Questo è l'argomento dei video in proiezione presso Corte Cugini, via alla Pace 15 a Medesano alle 21,15. Vedremo il Maestro, di origine medesanese, alle prese con le prove del Coro della Scala che si tennero a Medesano.

La partecipazione è libera