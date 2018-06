narrazioni visive 2018 a medesano

E' con l'ottava e ultima serata della 3a edizione di Narrazioni Visive che ci congediamo per quest'anno trovandoci presso la Sala Civica "R. Gandolfi" di Medesano, via Europa 8.

Vedremo il fotoracconto "Ghosts of Beograd" di Massimo Gorreri, Carlo Ampollini e Lino Caffarra che ci porta nel mondo degli "invisibili", coloro che rappresentano l'ondata di migranti della rotta balcanica.

Seguirà "Questioni di cuore", un video girato da Vito Fortezza, in collaborazione con Cesare Groppi, all'interno del reparto di Cardiologia dell'Ospedale Maggiore di Parma in seguito ad un'esperienza personale vissuta dall'autore.

La partecipazione è libera

