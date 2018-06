Con la terza serata di Narrazioni Visive a Varano Marchesi, presso il Museo della Canapa, ore 21,15, faremo un viaggio in Medio Oriente con gli autori vedendo il foto racconto di Filippo Cardarelli "I Muri. Viaggio in Israele" e di Federica Bocchi "Viaggio in Giordania".

La partecipazione è libera