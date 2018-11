Natale in cantina 2018: due giornate di assaggi e tentazioni a Monte delle Vigne

Con il Natale alle porte, Monte delle Vigne apre le proprie cantine per dare modo a eno-appassionati e gourmet di calarsi in una dimensione pre-festiva dove a farla da padrone è il profumo augurale delle nuove annate e quello rassicurante delle più prestigiose riserve, in abbinamento ai dolci tipici di Cristiano Quagliotti e al Salmone controcorrente di Claudio Cerati. Quella che si prefigura è un’esperienza enogastronomia unica ma anche un viaggio narrativo nella storia peculiare di ognuno dei prodotti coinvolti, protagonisti di un percorso pensato per quel periodo dell’anno in cui tutto deve essere più buono.

In un clima reso ancora più caldo ed euforico dai risultati raggiunti in questo 2018, che ha visto Callas 2015 aggiudicarsi i 3 Bicchieri di Gambero Rosso, l’azienda vinicola di Ozzano Taro (PR) estende a tutti gli estimatori dell’eccellenza nel bicchiere l’invito a Natale in Cantina, una straordinaria due giorni all’insegna dell’enogastronomia, durante la quale lasciarsi anche ispirare per trovare un regalo originale e caratteristico da mettere sotto l’albero. Sabato 1 e domenica 2 dicembre, sarà possibile inoltre partecipare a visite guidate della cantina, programmate nei tre turni delle 11.00, delle 15.00 e delle 17.00, da intendersi come un modo per degustare i vini della nuova annata e per addentrarsi in un luogo magico, dove nascono e maturano Nabucco e Callas, simboli di una filosofia biologica di valorizzazione del terroir illustrati in via del tutto eccezionale direttamente dai produttori. Le Riserve si candidano a strenne da acquistare in loco e a perfetti compagni per i più che pertinenti assaggi dell’originale Panettone e dei dolci di Cristiano Quagliotti. Non si potrà infine arrivare al brindisi con Malvasia Dolcen e Spumante Brut, senza prima essersi lasciati conquistare dal Salmone Upstream di Claudio Cerati, proveniente dalle Isole Faroe ma affumicato con i faggi dell’Appennino e sottoposto a una speciale marinatura.



Per informazioni: Monte delle Vigne

Via Monticello, 22

Frazione Ozzano Taro (PR)

43044 Collecchio (PR) - Italia

E-mail: info@montedellevigne.it

Sito web: www.montedellevigne.it