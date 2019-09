non serve nascondersi ... letture per elide

Venerdì 20 settembre alle ore 18.00 Marco Proietti Mancini ci racconta ai Diari di Parma il libro Non serve nascondersi, edito da Miraggi edizioni.



Durante la serata brevi letture ad Alta Voce dedicate a Elide La Vecchia ad un anno esatto dalla sua scomparsa.



Quattordici pretesti in cui amore e morte si rincorrono, in cui la vita fluisce con forza e le emozioni travolgono i protagonisti, spesso regalando un finale sorprendente. Storie forti, che mostrano protagonisti nudi e soli di fronte al loro destino, perché non serve nascondersi… tanto la vita prima o poi ci trova.

«Non serve nascondersi, non esiste un posto per nascondersi in galera. Le voci viaggiano e s’infilano ovunque, superano la barriera delle mani che tieni premute sulle orecchie, come se fossero mosche che sono entrate dentro e continuano a volare con un ronzio che assorda.»





Marco Proietti Mancini (Roma 1961) ha pubblicato con Edizioni della Sera la trilogia Da parte di Padre, Gli anni belli, Il coraggio delle madri. Sempre con EdS ha pubblicato anche la raccolta di racconti Roma per sempre e ha curato e partecipato all’antologia Romani per sempre. Con Giubilei Regnani ha pubblicato il romanzo Oltre gli occhi; con Historica invece La terapia del dolore e ha curato e partecipato alla raccolta di tre romanzi brevi Storiacce Romane.

Ha scritto racconti per molte antologie tra cui Nessuna Più – Quaranta scrittori contro il femminicidio, pubblicata da Elliot.

Fa parte della giuria dei premi “Città di Subiaco” e “Città di Latina”.