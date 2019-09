Officine Aperte è la giornata mensile di porte aperte di Officine On/Off che vi permette di vivere in prima persona [e gratuitamente] tutte le opportunità di uno spazio di lavoro collaborativo al 100%!



Durante 14 ore no-stop, postazioni di lavoro, incontri e sportelli gratuiti aperti a freelance, makers, startupper, curiosi e in generale a tutti coloro interessati al tema dell’autoimprenditorialità

e della fabbricazione digitale.



CHE COSA SUCCEDE DURANTE OFFICINE APERTE?

✔ Dalle 9.00 alle 18.00 / Coworking Trial Day | Ottobre



Per un giorno, uno soltanto, prova le nostre postazioni di coworking (scrivanie individuali in ambienti condivisi) ed entra in contatto con la nostra community di professionisti.

Partecipazione gratuita previa registrazione online a questo link: http://bit.ly/2kNZSbt



✔ Dalle 11.00 alle 12.00 / Consulenze in tazza piccola



Un professionista del network di Officine On/Off metterà a disposizione le sue competenze per fornire una micro consulenza gratuita. Questo mese sarà Valeria Zangrandi, freelancer esperta di scrittura web e social, a offrire una mezz’ora di check up sulla tua comunicazione. Sono a disposizione solo due appuntamenti (di mezz’ora ciascuno), quindi verrà data la precedenza alle prime persone che si iscriveranno compilando il Form Online a questo link: http://bit.ly/2kK52VJ



✔ Dalle 15.00 alle 17.00 / Sportello di orientamento sul mondo dei freelance e della partita IVA a cura di ACTA – Emilia Romagna



Per prenotare un primo colloquio informativo, scrivi a sportelloemiliaromagna@actainrete.it



✔ Dalle 17.00 alle 18.00 / Negoziare con i clienti | Incontro gratuito



In collaborazione con ACTA – L’associazione dei freelance, un incontro gratuito dove parleremo di come farti pagare il giusto dai tuoi clienti e degli accorgimenti per non farti tiranneggiare, così da ottenere contratti soddisfacenti. Maggiori informazioni e iscrizione gratuita su Eventbrite a questo link: http://bit.ly/2Zf9Tgy



✔ Dalle 20.00 alle 23.00 / Nice to make you! La community di makers si presenta!



Incontro di networking tra makers (attuali e futuri) del FabLab Parma.



Partecipazione gratuita previa registrazione online a questo link: http://bit.ly/2kNZSbt



REQUISITI

Curiosità, intraprendenza, interesse nel conoscere nuove modalità collaborative di lavoro, ma soprattutto desiderio e/o necessità di non perdere un’opportunità.



QUANDO & DOVE

Martedì 1 ottobre 2019

Dalle 9.00 alle 23.00

c/o On/Off e FabLab Parma | Strada Naviglio Alto 4/1 | 43122 | Parma



CONTATTI

e-mail: corsi@officineonoff.com

telefono: 0521. 270841