Oggi è un bel giorno: monologo di teatro civile sulla guerra in ex-Jugoslavia

Tratto dal libro 'Oggi è un bel giorno', da cui riprende il primo capitolo, il monologo è la storia di Ante, un giovane scrittore che vive a Sarajevo, dove negli anni '90, bambino, è stato testimone della feroce guerra nella ex Jugoslavia. Ante è un giovane uomo costretto a scegliere tra abbandono e speranza, tra fuga e resistenza, costretto a convivere con molte assenze feroci e sopportare quegli strappi. Portare insieme il bisogno di verità e di giustizia dà un senso al dolore?

E' passato un ventennio, un po' di più, un po' di meno. e pochi se ne ricordano. Ma quanto è importante la memoria storica? Quando facciamo memoria siamo costretti a guardarci allo specchio e fare i conti con noi stessi, con il nostro concetto di accoglienza, con la nostra indifferenza. Eppure, tutto questo è accaduto a due passi da noi. Quasi in casa nostra.

"I giovani non vogliono sapere e i vecchi non vogliono ricordare"...

"Ho sperimentato non solo la paura, ma anche la paura della paura".

Ricordare fa paura, ma è l'unica via.

Antonio Roma, autore ed interprete di Oggi è un bel giorno, sarà sul palco del Teatro Europa il 17 gennaio alle ore 21:00 dopo un anno di rappresentazioni che hanno riscosso grande successo in tutta Italia, fortemente voluto dal Gruppo Bosnia di AC, nell'ambito del progetto Parma 2020 Custodi del Creato - Ecologia integrale, progetto accreditato alle iniziative di Parma Capitale italiana della cultura 2020. L'opera ha ricevuto, per la sua significativa intensità, il patrocinio di #Amnestyinternational.

INGRESSO LIBERO

Dato il numero limitato di posti disponibili, è consigliabile confermare la partecipazione (cliccare su "prenota un posto")