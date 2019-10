on/off infodesk | novembre

Sei alla ricerca di lavoro ma non sai come orientarti? Vorresti aprire la partita IVA o iniziare un’attività imprenditoriale autonoma ma non sai da che parte cominciare? Sei dipendente assunto e non hai chiaro quali sono i tuoi diritti come lavoratore? Desideri confrontarti su temi delicati con dei professionisti ma non ne hai mai avuto occasione o ne hai sempre avuto timore (“chissà quanto mi chiedono”)?



Per questo è nato On/Off InfoDesk, lo sportello di prima consulenza gratuita di Officine On/Off.



Un primo approccio, gratuito e informale, a temi come il lavoro, l’autoimprenditorialità, i finanziamenti e il benessere in collaborazione con professionisti ed esperti: dal diritto del lavoro alla gestione della contabilità, dalla corretta alimentazione da seguire in gravidanza all’orientamento professionale, fino alla creazione di impresa e ai bandi europei.



Prenotare una prima consulenza gratuita è molto semplice: scegli l’esperto in base alla tematica che ti interessa; leggi in che giorni e orari del mese è disponibile; compila il Form Online indicato con almeno 48 ore di anticipo.



Professionisti e realtà in rete con InfoDesk:

2 avvocati / 1 psicologa del lavoro / 1 commercialista

MAMMA Trovalavoro / IBO Italia Parma / On/Off Punto Europa / BeCrowdy / Legacoop Parma / Gruppo Scuola / ACTA - L'associazione dei freelance....e lo staff di Officine On/Off!



Tutti gli appuntamenti si svolgeranno a Officine On/Off (c/o Casa nel Parco, Strada Naviglio Alto 4/1, Parma).



Servizio ideato in collaborazione con l’Associazione MAMMA Trovalavoro e con il supporto del Comune di Parma.



AREA LAVORO

► Silvia Caravà / Avvocato giuslavorista / Professionista in Rete con Mamma Trovalavoro

• Diritto del Lavoro e Previdenziale.

Riceve lunedì 4 NOVEMBRE 2019 su appuntamento dalle 14.00 alle 16.00

Per prenotare un primo colloquio informativo gratuito compila il form online a questo link: https://goo.gl/b6pgSB



► Oriana Giacomini / Ragioniera Commercialista

• Assistenza inizio attività

• Gestione contabilità per professionisti e imprese

• Diritto societario e commerciale

• Diritto tributario e fiscalità

Riceve giovedì 7 NOVEMBRE 2019 su appuntamento dalle 14.00 alle 16.00.

Per prenotare un primo colloquio informativo gratuito compila il form online a questo link: https://goo.gl/yjF1rT



► Elisa Mazzola / Psicologa Psicoterapeuta e Orientatrice / Professionista in Rete con Mamma Trovalavoro

• Valutazione del Curriculum Vitae

• Conciliazione vita/lavoro

• Ricerca di impiego: come affrontarla

Riceve venerdì 8 NOVEMBRE 2019 su appuntamento dalle 14.00 alle 16.00.

Per prenotare un primo orientamento professionale gratuito compila il form online a questo link: https://goo.gl/sHpszc



AREA AUTOIMPRENDITORIALITÀ

► Equipe di Officine On/Off / Progettisti sociali e culturali, startupper, educatori

• Sviluppo di progetti, idee di impresa e startup

Riceve su appuntamento da lunedì 4 a venerdì 8 NOVEMBRE 2019 dalle 9.00 alle 18.00.

Per prenotare un primo colloquio informativo gratuito compila il form online a questo link: https://goo.gl/bYx9Rt



► Acta / Associazione italiana dei Freelance

• Partita IVA / Regimi / Fiscalità / Previdenza

Riceve martedì 5 NOVEMBRE 2019 dalle 15.00 alle 17.00.

Per prenotare un primo colloquio informativo scrivere a sportelloemiliaromagna@actainrete.it.



► LegaCoop / Associazione di rappresentanza cooperativa

• L’impresa cooperativa come forma di impresa

Riceve giovedì 7 NOVEMBRE 2019 su appuntamento dalle 15.00 alle 16.00.

Per prenotare un primo colloquio informativo gratuito compila il form online a questo link: https://goo.gl/ckT1bN



AREA FINANZIAMENTI

► On/Off Punto Europa / Simone Taddei e Rosamaria Tornambè

• Bandi e finanziamenti europei, regionali e locali

Riceve su appuntamento lunedì 4 NOVEMBRE 2019 dalle 9.00 alle 18.00.

Per prenotare un primo colloquio informativo gratuito compila il form online a questo link: https://goo.gl/rVzYJ6



► BeCrowdy / Piattaforma di crowdfunding

• Il crowdfunding come strumento di finanziamento per progetti ed eventi

Riceve su appuntamento da lunedì 4 a venerdì 8 NOVEMBRE 2019 dalle 9.00 alle 18.00.

Per prenotare una prima consulenza gratuita compila il form online a questo link: https://goo.gl/ifmswN



► IBO Italia

• Il fundraising per fidelizzare i donatori ed individuare nuovi sostenitori per le organizzazioni No-Profit

Riceve su appuntamento lunedì 4 NOVEMBRE 2019 dalle 12.00 alle 14.00.

Per prenotare una prima consulenza gratuita compila il form online a questo link: https://goo.gl/XoGVf4



AREA BENESSERE

► Dott.ssa Rita Mazzamuto / Dietista e Ostetrica

• Alimentazione

• Disturbi alimentari

• Gravidanza e Maternità

Riceve su appuntamento martedì 5 NOVEMBRE 2019 dalle 14.00 alle 16.00.

Per prenotare una prima consulenza gratuita compila il form online a questo link: https://goo.gl/XcL78Q



► Dott.ssa Letizia Cavalli / Avvocato esperto in diritto di famiglia / Professionista in rete con Mamma Trovalavoro

• Rapporti di coniugio

• Filiazione

• Adozione e parentela

Riceve su appuntamento mercoledì 6 NOVEMBRE 2019 dalle 14.30 alle 16.00.

Per prenotare un primo colloquio informativo gratuito compila il form online a questo link: https://goo.gl/CKgnbP



► Dott.ssa Maria Pia Carro / Psicologa Clinico- Sociale e dell’Età Evolutiva

• Terapia individuale (disturbi d’ansia, problemi relazionali, depressione, disturbi della sfera sessuale)

• Terapia familiare

• Terapia di coppia

Riceve su appuntamento mercoledì 6 NOVEMBRE 2019 dalle 12.30 alle 14.30.

Per prenotare un primo colloquio informativo gratuito compila il form online a questo link: https://goo.gl/18CJtg

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...