open class corso di tantra e hatha yoga a parma

Corso settimanale di Tantra Yoga a Parma, ogni giovedì ore 19.45-21.00 presso Centro Prana Hari Yoga, Strada Benedetto Cairoli 15 (zona centro). Corso aperto a tutti anche senza precedente esperienza, é possibile inserirsi anche a corso iniziato.

Lezioni di prova gratuita Giovedì 31 Gennaio e Giovedì 7 Febbraio.

Necessaria prenotazione a devitantrayogaparma@gmail.com Tel +393393165387.



Durante il corso apprenderemo delle sequenze base di asana del Tantra Yoga, i principali mantra (i suoni sacri) della tradizione tantrica, l’utilizzo del pranayama (respirazione) e dei bandha (sigilli e contrazioni) per energizzare e purificare il nostro corpo.



Il corso è aperto a tutti, uomini e donne, sia praticanti di yoga che neofiti.



I BENEFICI

I benefici del Tantra Yoga sono molteplici e su diversi livelli, da quello fisico, a quello emotivo, da quello mentale a quello spirituale. A livello fisico le posizioni (asana) vengono eseguite con naturalezza e il corpo viene lasciato fluire in modo da allungare il muscoli e le articolazione, tonificare la muscolatura dall’interno e rilasciare così le tensioni che si sono create durante la giornata. Alle pratiche per energizzare e rendere vibrante il corpo, se ne alternano altre per rilassare ed espandere l’energia.



La pratica dei mantra è di fondamentale importanza perchè stimola processi di purificazione profondi. La produzione di frequenze acute permette una ricarica della corteccia cerebrale e l’attivazione di alcune aree del cervello atte alla prevenzione di ansia e stress. Inoltre combinando la ripetizione dei mantra con il respiro si va’ ad agire su tutto il nostro sistema endocrino, in particolare attivando le ghiandole pituitaria e pineale, responsabili del nostro risveglio come esseri divini.



Durante la pratica del Tantra Yoga cerchiamo di sviluppare l’ascolto intimo, questo ci permette di entrare in connessione con noi stessi e con il mondo che ci circonda. Soltanto sviluppando l’ascolto del nostro corpo su tutti i livelli, possiamo imparare a vivere nel momento presente, l’unico posto dove esiste la vita.



Ricordiamo che la nostra scuola è di tipo Tradizionale, si pratica vestiti e non con il fine di imparare tecniche per fare meglio “sesso” ma con il fine di sviluppare la nostra integrità come esseri cosmici, imparando ad unire il maschile ed il femminile dentro di noi.