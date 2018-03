orfani speciali. gli orfani di femminicidio, le loro storie e come tutelarli

Hanno perso la madre, vittima di femminicidio e nello stesso istante anche il padre, autore dell’omicidio e quindi in carcere, a volte morto suicida. In Italia sono più di 1600. Come vivono? Dove sono adesso? Cosa è accaduto loro, dove stanno, con chi? Lo chiederemo ad Anna Costanza Baldry, psicoterapeuta e criminologa, docente del Dipartimento di psicologia dell’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli. Baldry è ideatrice del progetto switch-off.eu, da cui è nato il libro "Orfani speciali. Chi sono, dove sono, con chi sono. Conseguenze psico-sociali su figlie e figli del femminicidio". L'appuntamento è per sabato 24 marzo alle ore 10.00 presso l'Istituto storico della Resistenza e dell'età contemporanea di Parma in Vicolo delle Asse, 5.