Parma fa festa con il cioccolato

Il festival del cacao con i migliori maestri cioccolatieri, degustazioni e show cooking al cioccolato.



Decima edizione della kermesse organizzata da CNA Parma in collaborazione con Acai e con il patrocinio del Comune di Parma e con il contributo di Ecipar e Prefina Parma, dedicato al più goloso prodotto della tradizione artigianale: il cioccolato.



Numerosi gli spazi elegantemente allestiti che per tre giorni ospiteranno i migliori maestri cioccolatieri e le eccellenze provenienti da ogni parte d’Italia che presenteranno al pubblico il meglio delle loro produzioni.



Per tutta la durata dell’evento il pubblico potrà assistere alla lavorazione dei prodotti, ammirare le creazioni che saranno realizzate ed esposte, acquistare il meglio delle produzioni e degustare alcune prelibatezze offerte dai maestri cioccolatieri.



Gli eventi:



venerdì 9 marzo

alle 15.00 apertura degli stand



sabato 10 marzo

dalle 15.30 Che classe questi chef!, un talent show per giovani aspiranti chef.

In Piazza Garibaldi a Parma, tutto il talento e la passione dei giovani che si sfidano in una gara ai fornelli di fronte al pubblico e alla giuria che decreterà il miglior piatto (antipasto o primo o secondo) elaborato con un tocco di cacao o cioccolato.



domenica 11 marzo

Dalle 15.00 Un chocococktail per il Cioccolato Vero. Un Contest per barman. Una sfida agitata e non mescolata a colpi di shaker, mixer e tanto ghiaccio! I migliori barman presenteranno la loro ricetta creata per l'occasione, per un cocktail che si abbini ai profumi e ai gusti del cioccolato. Una giuria di esperti a valutare creatività, esecuzione e presentazione.