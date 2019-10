parma si infiamma per daniele di benedetti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Grande successo al Palaverdi – Parma Convention Center per la sesta edizione di Dal Sogno al Successo, un evento, uno show, dove momenti di formazione, confronto e condivisione si sono alternati a musica e spettacolo e che per tutto il weekend ha infiammato il pubblico. Protagonista Daniele Di Benedetti, coach, autore di bestseller, influencer – definito dai suoi fan (di cui online si contano 900mila followers, fra Facebook, Instagram e YouTube) un “risvegliatore di felicità”. Con il linguaggio semplice e diretto di un trentenne, capace di parlare di tutto, con tutti, senza pregiudizi e barriere di alcun tipo, Daniele aiuta le persone a liberarsi dalle catene mentali che ostacolano il percorso verso il raggiungimento della felicità, offrendo loro gli strumenti necessari per dare una svolta – in positivo – alla propria vita, sia dal punto di vista personale che lavorativo. “Qualsiasi persona, a qualsiasi età, può decidere di riprendere in mano la sua vita”. “Daniele mi sta accompagnando da me stesso, mi sta facendo scoprire alcuni aspetti della mia personalità che sicuramente in futuro mi permetteranno di realizzare i miei sogni”. “Qui ho trovato degli strumenti nuovi, che mi hanno aiutato a far tornare la voglia di ricominciare da capo, di rimettermi in gioco” – raccontano alcuni partecipanti dell'evento, che ha raccolto un pubblico di 1.500 persone. Daniele ha anche presentato il suo nuovo libro "Amati per Amare", edito per Mondadori come il precedente “Ricordati di Sorridere”. L’opera conduce il lettore in un viaggio interiore che ripercorre l'evoluzione dell'amore; come tutti i viaggi, non mancano i momenti belli e intensi, così come quelli scomodi e dolorosi. L'importante, come ribadisce lo stesso autore, è assumere una maggiore consapevolezza di sé e da questa ripartire per dare una svolta positiva alla propria vita. Durante l’evento sono state presentate altre due novità, la canzone "Amati per Amare", disponibile sui principali canali musicali (Spotify, iTunes, Amazon Music, ecc.) e il terzo fumetto della serie DAN, il primo del genere con taglio educativo. Una nuova forma di insegnamento che fornisce ai lettori lezioni di vita, schemi mentali e soluzioni pratiche per affrontare il proprio percorso al meglio raccontando la battaglia invisibile tra la voce interiore delle persone, positiva e negativa. Una cameriera, un magistrato, uno studente, un negoziante o, semplicemente, una persona che desidera cambiare la propria vita in meglio: Dal Sogno al Successo è stato un momento di incontro, confronto e condivisione aperto a tutti, senza differenze di età, sociali, etniche o sessuali. Daniele, infatti, ha parlato un linguaggio molto diverso da quello che siamo abituati ad ascoltare, quello che regola la nostra vita nella società; lui si rivolge direttamente all’anima, al cuore delle persone, perché solo partendo dall’amore per sé stessi si può trovare la felicità.