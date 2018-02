pasqua e pasquetta 2018 in crociera sul po con motonave stradivari

Pasqua e Pasquetta fuori porta, per un tuffo nella natura e nel verde, in un territorio placido, dai ritmi slow, e fuori dal turismo di massa, ma anche un’esperienza nuova e decisamente originale.

Durante la navigazione, accompagnata dal commento appassionato del Capitano, storico uomo di fiume, si visiteranno alcuni suggestivi punti tra i quali:

- La località in cui Don Camillo faceva il bagno nei famosi film tratti dai romanzi di Guareschi

- La casa del Pittore Ligabue (adagiata proprio sulle sponde del fiume)

Per quanto riguarda il pranzo a bordo, sarà una vera e propria celebrazione dei sapori tradizionali del territorio della bassa in un ambiente che pur essendo ricercato, conserva quel sapore “casalingo” che trasmette un calore unico.

MENU:

Buffet di benvenuto a bordo:

Erbazzone Reggiano casareccio, scaglie di Parmigiano Reggiano, Ciccioli frolli, Spalla Cotta di S. Secondo e Frittatine dello chef. Il tutto accompagnato da Prosecco docg e analcolico

Pranzo al tavolo

Risotto mantecato al pesto di salame

Girelle di ricotta e spinaci con fonduta al Parmigiano Reggiano

Arrosto misti della tradizione (faraona, coniglio, pollo e coppa al forno) con rostì di patate

Colomba pasquale

Torta sbrisolona con flutè di Malvasia Moscato

½ acqua e ¼ di Lambrusco Reggiano, caffè.



PROGRAMMA sia per il giorno di PASQUA che di PASQUETTA

Partenza Boretto, RE (Lido Po – Via Argine Cisa) - ore 12:30

Rientro: Boretto, RE (Lido Po – Via Argine Cisa) - ore 16.00

Itinerario:Boretto, Brescello (Foce Enza ), Pieve di Gualtieri (Casetta di Ligabue), Boretto

Pranzo a bordo come da menu



Costo giornata Pasqua o Pasquetta: adulti € 67,00 - bambini 4/10 anni € 35,00 - under 4 anni gratis (eventuale pranzo al consumo)

Il prezzo include: navigazione commentata di circa 2 ore e pranzo di Pasqua o di Pasquetta a bordo (Menù completo , bevande incluse)



Costo weekend

…e per chi vuole concedersi un weekend nella Bassa

- In Hotel *** Superior /matrimoniale standard: € 115,00 a persona

- In Hotel ****/matrimoniale Deluxe: € 120,00 a persona

(include: navigazione, pranzo di Pasqua o di Pasquetta a bordo della Motonave Stradivari, pernottamento in Hotel **** o ***Superior a pochi km dall’imbarco, prima colazione)

Costo eventuale notte supplementare (costo a persona a notte colazione inclusa):

- € 45,00 in Hotel*** Superior

- € 50,00 in Hotel ****



INFO E PRENOTAZIONI: 333.9043539 (Claudia) – 333.9043511 (Valentina) info@navigazionefiumepo.it

