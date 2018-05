Pinalli inaugura a Parma un nuovo beauty store

Un periodo di grande fermento per Pinalli che si concretizza con l’annuncio dell’apertura di un nuovo punto di vendita che sarà ubicato nella centralissima Piazza Garibaldi, 21 a Parma e che sarà distribuito su un ampio spazio di 180 metri quadrati. Durante la giornata di inaugurazione sarà possibile testare profumi e provare texture di ogni tipo e avere quindi l’opportunità di scoprire i prodotti di tutte le case cosmetiche inserite: oltre ai nomi più importanti come Chanel, Dior, Estée Lauder, Shiseido… i clienti potranno scoprire brand di nicchia di altissima qualità come ReCare, TheOrganic Pharmacy, Annayake, Filorga, Jo Malone e By Kilian.