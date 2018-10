Pino Scotto al Campus Industry

È poco probabile non conoscere il nome di Pino Scotto: il rocker più attivo d’Italia arriva a Parma venerdì 5 ottobre per una tappa del suo “Eye For An Eye Tour”. Apertura porte: ore 22.00, inizio show: ore 23.00. Prezzo 10€ (drink incluso). Scotto lascia il testimone la sera dopo, sabato 6 ottobre, al trapper Highsnob, ospite della serata concept “Louder”, una delle molte novità della stagione musicale del Campus Industry Music. Oltre ad Highsnob numerose altre esibizioni sul palco, cominciando dai Black Leather Belts - BLB. A seguire i dj-set di Antonio Tirziu (dj resident presso Flex), Hazet (dj resident Insane), MNNR, duo di dj romani. Apertura porte alle 22.00; ingresso in lista entro le ore 01:00 - 10€; ingresso fuori lista o dopo le 01:00 - 12€, ingresso con prevendita - €10.

Pino Scotto è il rocker inossidabile per antonomasia. Inizia la sua carriera ufficialmente al termine degli anni Settanta, quando incide con i Pulsar; dopo qualche tempo diviene finalmente frontman dei Vanadium, una delle prime heavy-rock band della scena italiana. Da qualche anno è di nuovo sulla cresta dell’onda della popolarità con delle sue veementi apparizioni in tv e programmi. Ma Scotto non si è mai accomodato sulla carriera televisiva e ha sempre continuato, con grinta e passione, a farsi sentire in campo musicale. Il tour accompagna l’uscita dell’album omonimo, in cui il rocker canta tutte le 11 tracce per la prima volta completamente in inglese. È chiaro che il coraggio di sperimentare non gli manca, anche quando questo significa tornare a influenze come il blues: nello svilupparsi dei brani, poi, immancabile la sapiente chitarra di Steve Angarthal, che arricchisce le basi con riff e assoli.