porte aperte al master in fundraising per l’open day!

Il fundraiser è quella persona che, all’interno di un’organizzazione nonprofit, raccoglie fondi per sostenere i progetti dell’organizzazione stessa. Ma qual è la giornata tipo di un fundraiser e come lavora un ufficio di raccolta fondi all’interno di un’organizzazione? Di questo e di tanto altro si parlerà venerdì 27 settembre dalle 14.30 alle 18.00 presso il Teaching Hub del Campus di Forlì nell’ambito dell’Open Day dedicato all’unico Master Universitario in Fundraising per il Nonprofit e gli Enti Pubblici. Un incontro aperto a tutti coloro che desiderano saperne di più sulla professione e sul percorso formativo necessario per svolgerla al meglio. L’Open Day del Master in Fundraising è ad ingresso libero, ma è possibile prenotare il proprio posto scrivendo una mail a master@fundraising.it o chiamando il numero 0543. 374150. Il pomeriggio si aprirà con i colloqui individuali, un momento facoltativo in cui sarà possibile incontrare Valerio Melandri - Direttore del Master, Cristina Nanti - Coordinatrice didattica e Claudia Branchetti - Responsabile Stage & Placement, per definire meglio il proprio futuro professionale e studiare assieme il percorso più adeguato per ogni aspirante fundraiser. Dopo un momento di accoglienza e di benvenuto seguirà il Campus Tour, una visita al Teaching Hub, la location dove si svolgono le lezioni e la vita di Master. Il cuore dell’evento è la Master Class, una prima lezione di fundraising tenuta dal Prof. Valerio Melandri; sarà un’occasione unica ed imperdibile per iniziare ad entrare nel mondo della raccolta fondi e apprendere le nozioni base per diventare un fundraiser. In anteprima esclusiva verrà presentata la XVII edizione dal Master in Fundraising per il Nonprofit e gli Enti Pubblici: l’unico master Universitario in Italia sul tema della raccolta fondi. 270 ore di formazione in aula e un programma didattico curato nel dettaglio e i migliori professionisti del settore italiani ed internazionali in qualità di docenti. Un approccio pratico e concreto che apre le porte al mondo del lavoro con uno stage garantito di 400 ore e Carrer service professionale, dedicato a ogni studente. Si parlerà della didattica, dei docenti, del placement, delle borse di studio, delle selezioni e molto altro ancora. Un momento importante per sapere tutto quello che c’è da sapere sul Master. A conclusione dell’incontro è previsto un Aperitivo di Networking, un momento di incontro e confronto con gli studenti dell’ultima edizione del Master che racconteranno la loro esperienza, daranno consigli per vivere al meglio il percorso formativo e condivideranno i loro primi traguardi raggiunti. Per prenotare il proprio posto all’Open Day del Master in Fundraising è sufficiente inviare una mail a master@fundraising.it o chiamare il numero 0543. 374150.