Porte aperte - scuola steineriana di fidenza

I maestri di classe di Asilo, Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado presenteranno la pedagogia Waldorf - Steiner.



La pedagogia Waldorf - Steiner si rivolge al bambino quale essere umano dotato di capacità di pensiero, vita di sentimento e forza di volontà, con l'obiettivo di promuovere e favorire uno sviluppo armonico di tutte le sue facoltà. Da questa prospettiva le materie artistiche manuali hanno pari dignità rispetto a quelle umanistiche e scientifiche.

Per questo motivo, nel piano di studi del secondo settennio, oltre a tutte le materie del curriculum tradizionale, sono previste due lingue straniere, disegno di forme, pittura, modellaggio, canto, strumento (con il flauto pentatonico e la lira fin dalla prima classe); lavori manuali (cucito, maglia, ricamo e tessitura); euritmia (arte del movimento legata alla parola ed alla musica), ma anche teatro, ginnastica e falegnameria.

Così come i grandi. anche i piccoli vivono diverse esperienze commisurate alla loro età: preparare il pane o altre pietanze, macinare il grano, la vendemmia, l’orto, il disegno, la pittura ad acquerello, la tessitura e altri piccoli lavori manuali. Senza dimenticare, l’ euritmia o arte del movimento.



Durante la mattina potrete visitare gli spazi che ospitano la scuola media e la scuola elementare. Anche l'ambiente in cui sono immersi gli alunni rispecchia la pedagogia ed è parte integrante di essa.

All'interno della Scuola Materna tutto ricorda la casa, e i bambini vivono immersi in un’atmosfera di calore e protezione, ricca di meraviglia che rievoca l’abbraccio materno. Qui i bambini giocano liberamente con materiali semplici, realizzati a mano: dai tavoli alle bambole di lana, dai pezzetti di legno alle conchiglie, giochi non strutturati che aiutano l’espressione della fantasia creativa.



Per informazioni: 339.1210165 - lacasadoro@gmail.com