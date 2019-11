presentazione del libro mai molestin. mai piu' violenze.

Il Mai Molestin Tour fa tappa anche a Parma mercoledì 13 novembre ore 18,00 presso Studio S.

In occasione del mese contro la violenza sulle donna, grazie alla gentile dipsponibilità e collaborazione di Cina Foglia, presidente di Moica Parma, verrà presentato il libro MAI MOLESTIN. Mai piu' violenze. Il libro è stato curato e illustrato da Pietro Vanessi e pubblicato da Officina Grafica Edizioni. Sono Scritti e pensieri di 69 donne comuni contro la violenza e il femminicidio intervallati dalla satira di Pietro Vanessi e dalle sue vignette... che non strappano sorrisi!



Saranno presenti Cina Foglia (Presidente MOICA Parma) e Maria Grazia Mazzali (psichiatra psicoanalista) che dialogheranno con Pietro Vanessi.



Questa antologia, racchiude in sé una mole considerevole di appunti, opinioni, poesie, aforismi, racconti, saggi...tutti accomunati da una potenza espressiva che a volte è leggera come una piuma e a volte pesante come un coltello conficcato nella schiena. Un libro collettivo dunque, scritto da sessantanove donne perlopiù sconosciute tra loro, sul tema del femminicidio e della violenza di genere. Un tema che, ancora oggi, risulta drammaticamente attuale.

Donne “comuni” di cui non sappiamo età, religione, posizione sociale, se sono single, maritate, vedove... appena un nome e cognome, lo stesso che leggerete in calce ad ogni pezzo. Un libro fatto col cuore: originale, mai scontato, fortemente partecipato: estremamente sincero, crudo e... poetico al tempo stesso. Un libro fatto da donne e lo si percepisce da ogni singola riga.



Un libro di cui essere fieri, indipendentemente dal fatto di essere donne o uomini. Perché si parla di un’opera che “trasuda umanità”, realizzato grazie alla massiccia partecipazione di tante persone che hanno dimostrato che, ancora una volta, da soli si fa poco mentre l’Unione fa la forza e la differenza. E prima o poi, un giorno, chissà se arriveranno a capirlo tutti.



Le tappe del Mai Molestin Tour sono le seguenti:

8 novembre Verona

12 novembre Sona (Vr)

13 novembre Parma

21 novembre Napoli

27 novembre Roma

Vi aspettiamo

