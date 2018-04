presentazione della rivista the flr ai diari di bordo

Sabato 21 Aprile alle ore 18 approda alla Libreria Diari di bordo, con il Direttore Alessandro Raveggi, il racconto del nuovo numero di The FLR - The Florentine Literary Review, "Sacro". Il numero 3 della Rivista accoglie gli interventi di Giordano Meacci, Laura Pariani, Paolo Zardi, Omar di Monopoli, Licia Giaquinto, Francesco D'Isa, le poesie di Andrea Ponso e Vivian Lamarque, con la traduzione di Johanna Bishop. E un ulteriore altro racconto che è quello, per immagini, di Giada Fucelli.

Un magazine letterario bilingue che si propone di essere il ritratto dell'Italia letteraria contemporanea sviluppando in ogni suo numero una parola-chiave che rappresenta l'avvio di un percorso che ogni autore sviluppa dando forma a esiti originali anche attraverso sperimentazioni stilistiche e ricerca linguistica.