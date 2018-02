presentazione: guida essenziale ai vini d'italia di daniele cernilli

La Wine and Food Academy di Parma, nell'ambito delle sue iniziative enogastronomiche invita tutti per il giorno:



Giovedì 15 Febbraio nei locali di Arte e Gusto a Parma in occasione della presentazione della Guida Essenziale ai Vini d'Italia 2018 con la presenza dell’autore.



Giovedì 15 Febbraio, alle ore 20



Nei locali di Arte e Gusto siti in Via Emilia Est, 87 a Parma, il celebre giornalista enogastronomico Daniele Cernilli, alias DoctorWine presenterà la sua Guida essenziale ai vini d’Italia 2018, a introdurre l’autore sara' il direttore di InformaCibo Donato Troiano.



Il tema della discussione sarà: "I vini di Parma", dopo la disquisizione sulle caratteristiche tecniche della guida saranno degustati i vini di alcune aziende del territorio recensite nella guida:



Cantine Ceci, Carra di Casatico e Monte delle Vigne, ad accompagnare i vini un gustoso buffet offerto dallo staff di Arte e Gusto.



L'evento pubblico e gratuito ed e' aperto a tutta la cittadinanza.



per informazioni: info@wineandfoodacademy.it