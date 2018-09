Presentazione "la giostra magica delle emozioni" di marta tropeano alla libreria piccoli labirinti -parma

Presentazione della nuova favola della Pedagogista Marta Tropeano "La giostra magica delle emozioni" edita da NeP Edizioni,presente all'interno della collana editoriale per bambini Una carezza nell'anima. Una favola per imparare fin da piccoli il riconoscimento delle emozioni primarie. Un'esperienza multi-sensoriale dove le emozioni si trasformano in Amuleti, dalle forme bizzarre pronte ad essere indossate "al cambiar del tuo cuore"!