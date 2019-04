prima pagina

Tornano al teatro Virtus di Sorbolo i Lupus in Fabula con la regia di Franca Tragni… due garanzie!

Chicago 1929. Una feroce satira sul mondo del giornalismo.

Non importa se un uomo sia colpevole o innocente; la sua vita ha valore solo per quanto clamore mediatico può ottenere o per quali riflessi politici comporta… 1929-2019: eppure gli autori ci avevano avvertiti!

Il ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa di Sorbolo per l'acquisto di una nuova ambulanza.